"Volveremos a hacerlo en otro mall": Influencers anuncian nuevo lanzamiento de dinero

Tras la masiva convocatoria que desencadenó un caos en el Mallplaza Vespucio en la última jornada, la plataforma "Premia2.cl" anunció que realizará un nuevo lanzamiento de dinero en otro lugar.

El hecho, que fue anunciado por redes sociales el viernes, generó un gran desorden al interior del centro comercial, con una estampida de personas que se agolparon para atrapar alrededor de 700.000 pesos arrojados desde el segundo piso.

La actividad dejó personas lesionadas y diversas críticas por el desorden generado, llevando a Mallplaza a advertir que evalúa acciones legales contra los influencers responsables del lanzamiento de billetes.

No obstante, la cuenta "Premia2.cl" anunció que realizará otro evento masivo el próximo mes, según consignó Meganoticias.

"Qué pena por aquellos que no pudieron agarrar dinero, pero el próximo mes vamos a volver a hacerlo en otro mall y vamos a llevar más plata", señalaron en redes sociales.

"Premia2.cl" se presenta como "Seba y Diego, dos amantes de la creación de contenido, que en 2025 comenzamos un viaje sin retorno al crear" la web, agregando que se trata de una plataforma de "sorteos legales, seguros y transparentes. Premios reales con procesos claros y auditables".

Asimismo, explican que se trata de "una comunidad diferente, que tiene como objetivo premiar a sus miembros activos con diferentes actividades, premios y juegos, cambiando así la vida de cientos de personas que han confiado en nosotros y se han atrevido a participar con nosotros".