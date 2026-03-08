Síguenos:
Sujeto fue detenido por disparar a carabinero que lo fiscalizó en Valdivia

El personal se acercó a este hombre y sus dos acompañantes por estar merodeando cerca de un auto abandonado con patentes falsas.

Tras intentar herir a un efectivo sin éxito, el tirador fue reducido de inmediato y se le incautó el revólver que portaba.

La Fiscalía lo acusa del delito de homicidio frustrado contra carabinero en servicio.

Carabineros detuvo a un sujeto que, en medio de un control de identidad en la ciudad de Valdivia (Región de Los Ríos), disparó en dirección a uno de los efectivos, quien finalmente resultó ileso.

Mientras el personal realizaba un patrullaje preventivo en la localidad de Niebla, detectó un vehículo abandonado en la vía pública, y se percató de que "a simple vista, tenía placas patentes falsas, ya que no reunían las características de las letras y otros aspectos técnicos", indicó el fiscal de turno, Sergio Carmona.

Acto seguido, procedieron a fiscalizar a tres sujetos que merodeaban en las cercanías, durante el cual un sujeto "reconoció ser el conductor del vehículo, y en ese instante, sorpresivamente, otra persona extrajo un arma de fuego y percutó un disparo, el que afortunadamente no impacta al carabinero", explicó el persecutor.

El tirador fue reducido de inmediato por los funcionarios, que además incautaron el revólver que portaba de manera ilegal.

La Fiscalía lo acusó del delito de homicidio frustrado contra carabinero en servicio, así como de infracción a la Ley de Armas y receptación de vehículo motorizado, ya que el auto mantenía encargo vigente por robo.

Este último ilícito igualmente se atribuye a los acompañantes del tirador, quienes también quedaron en calidad de detenidos.

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) llevan las diligencias del caso.

En portada