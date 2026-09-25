Trabajador falleció tras quedar atrapado en la maquinaria de un molino en Malloco

Un trabajador de 50 años murió este viernes mientras desempeñaba labores industriales al interior de un molino harinero ubicado en el sector de Malloco, en la capitalina comuna de Peñaflor.

De acuerdo con los primeros reportes entregados por los organismos de emergencia, el operario, al momento del fatal accidente, realizaba tareas de anclaje de estructura en el quinto nivel del recinto fabril.

En ese instante, su arnés de seguridad quedó enganchado en el motor de acción de la maquinaria, causándole lesiones severas.

Bomberos reportó que el deceso ocurrió producto de "un atrapamiento entre su arnés y una maquinaria del molino". (FOTO: ATON)

Ante la alerta inicial, voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Peñaflor concurrieron hasta las instalaciones de la empresa para efectuar las maniobras de auxilio, confirmando la muerte de la víctima.

"Al lugar concurrió los carros de bomberos de la Tercera y la Segunda Compañía, donde en el lugar se percatan de una persona que habría sufrido un accidente producto de un atrapamiento entre su arnés y una maquinaria del molino, la cual le provoca las lesiones que lo hacen fallecer en el lugar", detalló el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Peñaflor, Cristián Ruiz.

A raíz del deceso, el Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos e instruyó la concurrencia de unidades especializadas de Carabineros, que quedaron a cargo de realizar las pericias respectivas con el fin de establecer la dinámica del incidente y determinar eventuales responsabilidades en torno a las condiciones de seguridad en que se ejecutaban las faenas.