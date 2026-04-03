Tres menores balearon a conductor de aplicación y robaron su vehículo en Maipú

Tres menores de edad balearon a un conductor de aplicación de 55 años y le quitaron su vehículo en la comuna capitalina de Maipú.

Los hechos ocurrieron en la esquina de la calle Volcán Maipo con el pasaje San Gabriel, donde la víctima transportaba a quienes serían sus agresores.

En ese momento, los antisociales intimidaron al conductor con un arma de fuego, lo obligaron a descender del móvil y, posteriormente, "le dispararon en dos ocasiones, para luego abandonarlo en el lugar y huir con el vehículo en dirección desconocida", dijo el teniente de Carabineros Agustín Bello, oficial de ronda de la Prefectura Rinconada.

El hombre resultó con heridas de bala en su pierna izquierda y mano derecha, por lo que fue trasladado al Hospital El Carmen, donde se encuentra consciente y fuera de riesgo vital.

Fiscalía designó que las labores investigativas se desarrollen en conjunto con el OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.