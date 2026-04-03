Tres menores balearon a conductor de aplicación y robaron su vehículo en Maipú
La víctima, de 55 años, los transportaba hasta que fue intimidado con un arma de fuego en la esquina de la calle Volcán Maipo con el pasaje San Gabriel.
Fue herido en su pierna izquierda y mano derecha, por lo que fue trasladado al Hospital El Carmen, donde se encuentra consciente y fuera de riesgo vital.
Fiscalía designó que las labores investigativas se desarrollen en conjunto con el OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.