Tribunal dejó en libertad a conductor que circulaba a 264 km/h en la Costanera Norte

En libertad, pero con firma mensual y arraigo nacional, quedó el hombre que fue sorprendido conduciendo un vehículo de lujo a 264 kilómetros por hora en la autopista Costanera Norte.

El sujeto fue formalizado en el Centro de Justicia de Santiago por el delito de conducción temeraria, tras haber sido detenido durante un control rutinario en el kilómetro 7,5 de la mencionada ruta, a la altura de la comuna de Vitacura, donde el límite de velocidad permitido es de 100 kilómetros por hora.

"Se procedió a su retiro desde el interior de la autopista a una zona segura, momento en el cual se procedió a su notificación del motivo de su detención por conducción temeraria", detalló previamente la teniente de Carabineros Nicole Barrera.

"Es importante destacar que este conductor mantenía situaciones anteriores penales por los delitos de consumo por Ley 20.000 (de drogas) y por conducción en estado de ebriedad", agregó la oficial de la 32ª Comisaría de Tránsito y Carreteras.