Tribunal rechazó encarcelar a chatarrero que poseía material bélico

El Juzgado de Garantía de Talcahuano desestimó dejar en prisión preventiva al hombre de 54 años, dueño de una chatarrería, que el jueves fue sorprendido en posesión de material bélico, incluyendo una granada de mano, torpedos y morteros, además de diverso material balístico.

"El tribunal no dio lugar a la prisión preventiva (solicitada) y dio lugar (en cambio) a un arresto domiciliario total, pero el Ministerio Público apeló verbalmente" en la misma audiencia de formalización, así que se deberá esperar un pronunciamiento de la Corte de Concepción, informó la fiscal subrogante Marcela Blasco.

Dado que la infracción a la Ley de Armas "tiene pena de crimen, tememos que exista peligro de fuga en caso de una condena eventual. Además, por supuesto, existe peligro para la seguridad de la sociedad: el preinforme que envió el GOPE de Carabineros señala que este material de uso bélico que mantenía el imputado es de alta peligrosidad, y él no señaló desde dónde lo había obtenido", agregó la persecutora.