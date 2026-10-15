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Tópicos: País | Región del Biobío

Hallaron torpedos y morteros en una chatarrería de Talcahuano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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En una fiscalización a un local de compra y venta de chatarra ubicado en la calle Alemparte de la comuna de Talcahuano, personal del OS-14 de Carabineros halló morteros, torpedos y proyectiles balísticos, y detuvo a una persona.

El director de Seguridad Pública Municipal de Talcahuano, Patricio Fierro, explicó que el suceso obligó a solicitar la presencia del GOPE, y en definitiva se contabilizaron "siete piezas -algunas de ellas de alta peligrosidad-, que fueron incautadas para su posterior destrucción".

El detenido, responsable de la chatarrería, fue puesto a disposición de la Fiscalía "para el respectivo control de detención y, eventualmente, la imputación de cargos por los delitos que correspondan", agregó Fierro.

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