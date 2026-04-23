Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.7°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Vitacura se querelló contra 41 conductores por piques en la Costanera Norte

Publicado: | Fuente: Vitacura
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La Municipalidad de Vitacura confirmó que querellas contra 41 conductores sorprendidos a altas velocidades en la Costanera Norte, en medio de los usuales "piques" que estos antisociales organizan, siendo en muchos casos personas que reiteradamente ponen en riesgo a otros vehículos con sus maniobras.

"La acción judicial se enmarca en una investigación desarrollada por la Fiscalía entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 en el tramo de la autopista que atraviesa la comuna", dijo la comuna, que recordó que "de acuerdo con la legislación vigente, cuando se sobrepasan en 60 km/h los límites establecidos, la conducta constituye un delito; las personas infractoras arriesgan multas, suspensión de la licencia de conducir y hasta penas de cárcel".

La alcaldesa Camila Merino dijo que aunque "esta investigación ha tomado tiempo, hoy ya está entregando resultados concretos, y esperamos que estos hechos no queden impunes".

De las 41 personas individualizadas en la querella, 14 registran domicilio en Lo Barnechea, 6 en Vitacura, 5 en Las Condes, 5 en Colina, 3 en Huechuraba, 2 en Providencia, 2 en La Reina y 1 en cada una de las comunas de La Florida, Ñuñoa, Peñalolén y Calera de Tango.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados