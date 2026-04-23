La Municipalidad de Vitacura confirmó que querellas contra 41 conductores sorprendidos a altas velocidades en la Costanera Norte, en medio de los usuales "piques" que estos antisociales organizan, siendo en muchos casos personas que reiteradamente ponen en riesgo a otros vehículos con sus maniobras.

"La acción judicial se enmarca en una investigación desarrollada por la Fiscalía entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 en el tramo de la autopista que atraviesa la comuna", dijo la comuna, que recordó que "de acuerdo con la legislación vigente, cuando se sobrepasan en 60 km/h los límites establecidos, la conducta constituye un delito; las personas infractoras arriesgan multas, suspensión de la licencia de conducir y hasta penas de cárcel".

La alcaldesa Camila Merino dijo que aunque "esta investigación ha tomado tiempo, hoy ya está entregando resultados concretos, y esperamos que estos hechos no queden impunes".

De las 41 personas individualizadas en la querella, 14 registran domicilio en Lo Barnechea, 6 en Vitacura, 5 en Las Condes, 5 en Colina, 3 en Huechuraba, 2 en Providencia, 2 en La Reina y 1 en cada una de las comunas de La Florida, Ñuñoa, Peñalolén y Calera de Tango.

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