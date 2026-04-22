Bancada PDG selló acuerdo con el Gobierno y apoyará idea de legislar la megarreforma

Tras reunirse con el ministro de la Segpres, José García Ruminot, la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) anunció que apoyará la idea de legislar en general el proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, que ingresa hoy a la Cámara Baja.

Durante un punto de prensa junto al secretario de Estado este miércoles, el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, explicó que la decisión se debe a que el Gobierno recogió las peticiones realizadas por el PDG, enfocadas en la devolución de IVA por medicamentos y rebaja del mismo gravamen en el caso de los pañales.

"El objetivo es que la clase media sea el eje central de esta reforma", comentó el parlamentario, agregando que el Ejecutivo también se abrió a dejar fijo el "tributo de 12,5% para nuestras queridas y esforzadas pymes, que representan muy bien a la clase media".

Para cerrar, Valenzuela aseguró que este acuerdo sería "el primer paso de muchos para aliviar el bolsillo de todos los chilenos".

A su turno, García Ruminot agradeció "profundamente" al PDG "no sólo porque vayan a respaldar la idea de legislar, sino que por esta preocupación sincera y profunda por lo social".

El titular de la Segpres relevó que tanto en el diálogo con esa bancada, como con otras fuerzas políticas, se trató "la tasa de impuestos para las pymes. Las pymes han venido planteando que la actual tasa del 12,5% de impuestos de categoría sea permanente y no sólo transitoria".

No obstante, el ministro aclaró que no puede garantizar que este último punto se materialice en este proyecto, "porque es probable que lo hagamos en otro. Están ambas opciones abiertas".