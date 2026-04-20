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Tópicos: Economía | Pymes

Pymes acusan "injusticia" en proyecto de reconstrucción del Gobierno

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, criticó en Cooperativa que la iniciativa baje impuestos a grandes empresas mientras sube la carga a los emprendedores.

El dirigente denunció el incumplimiento de promesas de campaña y advirtió que el fin de la tasa del 12,5% obligará a los más pequeños a "financiar al Estado".

Pymes acusan
 ATON (archivo)

"Yo le pregunto a la gente si cree que el almacén de la señora Juanita tiene que pagar el mismo impuesto que el mayor banco en Chile o la mayor empresa de retail. Eso es de una injusticia tributaria enorme", criticó Swett.
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Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, calificó como un "balde de agua fría" el proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social impulsado por el Gobierno y acusó que perjudica directamente a las pequeñas y medianas empresas al eliminar la tasa reducida de impuestos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el dirigente fustigó que la iniciativa contemple una rebaja impositiva para las grandes corporaciones, mientras que para las pymes se proyecta un alza gradual que las llevaría a pagar 25% de impuesto de primera categoría hacia el año 2030.

"Es un sinsentido político enorme: le estás bajando el impuesto a las grandes empresas y se lo estás subiendo a las pymes, lo que claramente no tiene ninguna capacidad de ser discutido en el Congreso como algo de justicia tributaria", afirmó el economista.

El líder gremial explicó que, al subir la tasa, las pymes se ven obligadas a aumentar su Pago Provisional Mensual (PPM), lo que en la práctica significa entregarle liquidez al Fisco de forma gratuita.

"¿Por qué nosotros, los más chicos, tenemos que financiar al Estado en pesos a una tasa cero, siendo que a la larga igual me tienen que devolver la plata después?", cuestionó Swett, quien detalló que la mayoría de los emprendedores recibe devoluciones en abril porque su tasa real es cercana al 10,6%.

"Yo le pregunto a la gente si cree que el almacén de la señora Juanita tiene que pagar el mismo impuesto que el mayor banco en Chile o la mayor empresa de retail. Eso es de una injusticia tributaria enorme", concluyó.

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