Cámara Baja deberá resolver el financiamiento de la Sala Cuna Universal

Tras su avance este martes en el Senado, la Cámara Baja comenzará en los próximos días con el debate -en segundo trámite- del proyecto de Sala Cuna Universal, donde se deberá aclarar el método de financiamiento propuesto por el Ejecutivo.

En la última votación se rechazó la norma que financiaba con una cotización del 0,35% a cargo del empleador al no lograr el quórum constitucional requerido, ante lo que el Ejecutivo no ha aclarado si repondrá esa indicación y aprovechará la mayoría oficialista en comisiones o buscará una propuesta nueva.

La diputada Ximena Ossandón (RN) sostuvo que "quedaron pequeñas cosas, que yo supongo que vamos a terminar arreglando aquí en la Cámara. Un proyecto de esta magnitud sin financiamiento es absolutamente impracticable y no va a existir y no va a terminar naciendo".

"Yo creo que si hay un proyecto importante, aparte de los que el gobierno ha presentado es la Sala Cuna Universal, porque nadie podrá decir, independiente de si tenga o no tenga hijos, si no le va a afectar en su vida, porque va a tener una incidencia muy importante y yo creo que tendremos que buscar la forma de financiar, me parece que era la correcta la que el gobierno proponía", añadió.

Por su parte, el DC Patricio Pinilla recalcó que "nosotros esperamos que el gobierno presente una fórmula nueva, distinta, la verdad es que la legislación nuestra es restrictiva en materia de expresar ideas sobre la forma de financiamiento si de alguna manera toca fondos públicos".

"Por lo tanto, la oposición le deja la obligación de proponer una nueva fórmula al gobierno. Lo importante es que la fórmula rechazada lo que proponía era desvestir un santo para vestir otro, porque tanto el seguro de cesantía como la sala cuna protegen a los trabajadores, entonces no se puede contraponer la una con la otra y esa fue la discusión principal", insistió.

Esta fórmula, que necesita un quórum de 78 votos, será vista en la Sala después de las Fiestas Patrias.