Cierre legislativo 2025: Los grandes desafíos que el Gobierno aún mantiene pendientes

Tras la doble sesión que culminó con la aprobación de la acusación constitucional contra el juez Diego Simpertigue, el Senado inició este martes su receso de fin de año, una medida que ya tomó la Cámara Baja.

Esta pausa legislativa posterga gran parte de la actividad parlamentaria hasta enero, dejando al Gobierno del Presidente Gabriel Boric con un apretado calendario para el próximo año.

Específicamente, el Ejecutivo dispondrá de solo cuatro semanas legislativas en 2026, más una adicional en marzo, para impulsar y lograr la aprobación de varios proyectos que constituyen pilares de sus compromisos de gobierno.

Entre estas iniciativas, destaca el proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Cuidados, proyecto ha enfrentado desafíos, incluyendo un traspié en la Cámara Baja que obligó a su paso por una comisión mixta. Sin embargo, actualmente se encuentra a un paso de su aprobación definitiva, restando únicamente la ratificación en ambas salas de un informe breve que contiene un par de artículos.

A pesar de los avances, el proyecto clave del Gobierno para establecer el Sistema Nacional de Cuidados enfrenta el receso del Senado y la necesidad de ratificación, posponiendo su concreción para el próximo año. (FOTO: ATON)

La senadora independiente Carmen Gloria Aravena, perteneciente a la oposición, expresó su optimismo respecto a esta política pública y afirmó que terminará siendo "un compromiso cumplido", enfatizando la importancia de que el proyecto "salga del Parlamento" a la brevedad, ya que representa "una alegría muy grande".

La legisladora subrayó los beneficios multifacéticos del sistema, indicando que generará "un giro muy importante en la política pública en el ámbito de la familia y también social". Además, proyectó un "efecto económico importante para el país" y una mejora significativa en "la participación de las mujeres en ámbitos que hoy día, por el tiempo, no pueden desarrollar".

En este sentido, Aravena considera que el proyecto es una avance crucial, afirmando que "Chile, siendo un país que siempre ha demostrado anticiparse y tener un muy buen desarrollo de políticas públicas, no puede quedarse atrás de esto".

Sala Cuna Universal: La propuesta del Gobierno no verá la luz y enfrenta fuerte crítica por calidad

En tanto, el Gobierno presentó indicaciones al proyecto sobre el derecho a Sala Cuna Universal, una iniciativa heredada de la administración de Sebastián Piñera. Esta propuesta busca beneficiar a los trabajadores, incluyendo a los independientes, con acceso a este servicio fundamental para la conciliación laboral y familiar.

Sin embargo, se confirmó que el proyecto "definitivamente no verá la luz durante este periodo", a pesar de las urgencias manifestadas en el Senado y de encontrarse aún en su primer trámite legislativo.

La senadora DC Yasna Provoste fue una voz crítica y exigió un cambio de enfoque en la discusión, instando a que no se "preocupe solo de la cobertura y los costos", sino que se priorice también de la calidad de la oferta en las salas cuna.

La propuesta de Sala Cuna Universal, impulsada por la administración anterior, no avanzará este periodo legislativo. Senadores exigen que el enfoque priorice la calidad sobre la mera cobertura. (FOTO: Unsplash)

Provoste manifestó su preocupación de que, al buscar cumplir con un "checklist" de "sacar este proyecto", se podría "colocar en riesgo la institucionalidad en materia inicial que hemos construido durante muchas décadas".

La legisladora enfatizó su rol y compromiso con la calidad de la educación inicial: "Yo, al menos, como senadora voy a exigir mi derecho a escuchar a todos los que tenemos que escuchar, porque nuestra preocupación aquí es el acceso a la educación inicial de calidad".

"Es una discusión y una conversación que está fuera de lo que el Ejecutivo planteó", puntualizó.

La condonación del CAE: De promesa de campaña a un debate por el "tremendo impacto" financiero

Una de las promesas de campaña centrales del Presidente Gabriel Boric al llegar a La Moneda hace casi cuatro años fue la condonación de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Sin embargo, la realidad ha llevado a una reorientación de esta intención, transformándola en un plan para eliminar el CAE y reemplazarlo por otro modelo de financiamiento para la educación superior, conocido como el FES (Fondo Solidario de Crédito Universitario).

Actualmente, el proyecto que busca esta transformación se encuentra en su segundo trámite en la Cámara Alta, donde se busca alcanzar un acuerdo que permita su avance.

El compromiso de eliminar el CAE y reemplazarlo por el FES avanza en el Congreso, pero las advertencias sobre el "brutal" costo fiscal del sistema actual marcan el debate para las futuras administraciones. (FOTO: ATON)

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, manifestó una seria preocupación respecto a las implicaciones económicas del CAE. Según la autoridad, las fuerzas políticas que conformarán el futuro gobierno "debieran considerar si quieren que este tema quede resuelto", debido al alto costo que implica para el Estado seguir pagando el diferencial del 4% del CAE.

El ministro subrayó la magnitud de estos recursos, calificándolos de "brutales": "Estamos hablando entre 900.000 y un billón de pesos”, declaró Cataldo, explicando que "el Estado de Chile paga todos los años ese 4% de diferencia a los bancos".

Esta cifra millonaria evidencia la presión fiscal que el actual sistema ejerce sobre las finanzas públicas, lo que convierte la reforma del CAE en un tema de vital importancia para la sostenibilidad económica del país y la educación superior.

Seguridad y reforma de salud para Fonasa

Con el Senado en receso hasta enero, el Gobierno del Presidente Boric se prepara para un inicio de año legislativo cargado de desafíos. Entre las urgencias, se encuentra la necesidad de avanzar en materias de seguridad ciudadana y de concretar compromisos en el ámbito de la salud.

Este mediodía, un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN) visitó La Moneda para instar al Ejecutivo a que priorice proyectos de la agenda de seguridad que aún se tramitan.

En paralelo, otro compromiso del Gobierno, adquirido durante la tramitación de la ley que salvó a las isapres, fue crear la modalidad de cobertura complementaria de salud para los afiliados a Fonasa.

Con el Congreso en receso, el Gobierno de Boric deberá priorizar proyectos clave de seguridad en enero, mientras busca una solución de cobertura complementaria para los afiliados a Fonasa. (FOTO: ATON)

Este compromiso busca mejorar el acceso a prestaciones de salud para los usuarios del sistema público, ofreciendo una alternativa a la cobertura básica. Sin embargo, este proceso también ha enfrentado complicaciones.

El próximo viernes, después de Navidad, vence el plazo para recibir las propuestas de las empresas aseguradoras en el segundo llamado a licitación después de que no se presentara ninguna al primero.