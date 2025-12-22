Luego que el Senado lo destituyera de su cargo por sus vínculos con imputados de la "trama bielorrusa", Diego Simpertigue hizo un mea culpa muy curioso: "Haber sido demasiado inocente".

La Cámara Alta aprobó, de forma unánime, la AC contra el otrora "supremo" por notable abandono de deberes, tras revelarse que efectuó viajes con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, que están en prisión preventiva por el caso mencionado.

Vargas y Lagos representaban al consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec, que presuntamente envió una coima a la destituida jueza Ángela Vivanco para que fallara a su favor en una disputa judicial que mantenía con Codelco.

El fallo fue provechoso para la firma privada gracias a los votos de Vivanco y Simpertigue y obligó a la cuprífera estatal a pagar una millonaria multa. Días después de cancelar el último monto, Simpertigue abordó un crucero rumbo a Europa con los abogados.

Ante esto, el destituido juez manifestó: "A mi edad parece absurdo, pero el mea culpa que tengo que hacer es haber sido demasiado inocente frente a situaciones de las que debí haberme dado cuenta".

