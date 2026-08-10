Comisión de Seguridad de la Cámara aprobó el Registro de Vándalos

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes, en general, el proyecto del Gobierno que crea un Registro Nacional de Condenados por Actos Vandálicos e Incivilidades.

La iniciativa fue ingresada a tramitación al Congreso hace casi dos meses y, en la votación de hoy, logró siete votos a favor, cinco en contra y una abstención, del diputado Juan Marcelo Valenzuela (PDG).

Asimismo, se estableció un plazo hasta el 21 de agosto para presentar las indicaciones que los parlamentarios o el Gobierno estimen apropiadas.

El diputado Raúl Leiva (PS) recordó que "no hubo ningún experto, invitados por los distintos diputados de todos los sectores políticos y de los centros de estudio, que estuviera a favor de este proyecto de ley. 23 invitados, 23 encontraron que era malo. Además, en la votación en general ninguno de los parlamentarios del oficialismo fue capaz de defender este proyecto".

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo que "nosotros hemos tomado nota de que la proporcionalidad también se juega en buscar un catálogo de conductas adecuado, que tengan más o menos relación entre ellas. Nosotros estamos disponibles a evaluar sacar aquellos delitos que son de sangre, para que quede acotado a las incivilidades".