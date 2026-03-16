Conformación de comisiones: La derecha encabezará instancias clave en ambas cámaras

El Congreso vive días de intensas negociaciones tras la reciente instalación de las nuevas mesas directivas de la Cámara Baja y el Senado, presididas por el diputado Jorge Alessandri (UDI) y la senadora Paulina Núñez (RN), ambos oficialistas.

Ante el receso legislativo de la Sala, este lunes los esfuerzos se concentran en la conformación de las comisiones legislativas en ambas corporaciones, en las que se tramitará la viabilidad de los proyectos que presentados por el nuevo Gobierno.

"Las comisiones hoy día son tarea de cada jefe de bancada. Nos hemos dado esta semana para poder conformarlas, a propósito, recordemos también, del acuerdo de gobernabilidad e idealmente partir constituyéndolas la próxima semana", explicó la senadora Paulina Núñez (RN), presidenta de la Cámara Alta.

"Esos serían los tiempos que estamos pensando, coordinando, y veo posible que se ejecuten en esos tiempos", puntualizó la parlamentaria respecto al acuerdo administrativo alcanzado en el Senado, que incluye a la derecha, el PS, el PPD y el Partido Liberal.

En lo inmediato, para mañana martes está programada una reunión de comités para fijar la tabla de las sesiones de la Sala en dicha jornada y el miércoles, al menos con los proyectos que ya se encuentran en condiciones de ser vistos y votados.

Negociaciones en la Cámara

En la Cámara Baja, en tanto, mañana se dará a conocer la propuesta de la mesa directiva encabezada por el diputado Jorge Alessandri (UDI) respecto a la composición de sus respectivas comisiones.

No obstante, es un hecho que la derecha contará con la mayor representación, asegurando la presidencia de comisiones estratégicas como Hacienda y Constitución, fundamentales para el control de la agenda económica y reformas estructurales de la Administración de José Antonio Kast.

El control del oficialismo también se extenderá a áreas sensibles como Salud, Educación, Trabajo y Vivienda. Ante dicho escenario, analistas y parlamentarios advierten el impacto político de esta nueva correlación de fuerzas, ya que proyectos emblemáticos como el de aborto legal podrían ver frenado su avance debido a la nueva mayoría conservadora en las instancias de tramitación.

Respecto a la negociación de las comisiones, el diputado Raúl Leiva, jefe de bancada del Partido Socialista (PS), señaló que "no hemos tenido ninguna reunión con la mesa, no ha hecho un llamado. Entiendo que estaban afinando los detalles de la propuesta".

"Esperamos que nos llegue; se vota el día de mañana, así que esperamos que llegue dentro del transcurso de la tarde, lo más temprano posible, para poder sociabilizarla con los miembros de nuestra bancada y así avanzar. Pero no hemos tenido ninguna noticia al respecto", enfatizó el legislador.

Por lo pronto, el Partido Republicano hará sentir su peso como bancada más numerosa en la Cámara, asegurando presencia en la totalidad de las comisiones con al menos dos o tres representantes en cada una.

En tanto, la bancada de la Democracia Cristiana (DC), que se vio resentida por el apoyo del diputado Felipe Camaño a la mesa presidida por la derecha, confirmó que se integró a la etapa del acuerdo, pero en las comisiones.

"La bancada de diputados de la DC resolvió ser parte de un acuerdo administrativo con la mesa directiva como una manera de lograr mayor presencia en comisiones y dar estabilidad al funcionamiento de ellas y, sobre todo, de la Cámara en general", informó el diputado Jorge Díaz, nuevo jefe de bancada de la DC.

"Hoy la gente necesita y quiere ver un Congreso que resuelva sus problemas y para ello se necesita que los diputados de la DC estén en un trabajo legislativo en comisiones de interés ciudadano, más aún en tiempos en que se deben defender derechos sociales conquistados", agregó.

Finalmente, las comisiones de Familia, Pesca, Deportes y Adultos Mayores quedarían bajo la coordinación de la oposición y otros sectores como el PDG.