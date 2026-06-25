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Tópicos: País | Seguridad ciudadana

Ministro Rabat se abre a cambios en Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Es una cuestión seria que debe analizarse también con mirada de reinserción", dijo el titular de Justicia.

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que pide al Presidente Kast modificar la normativa.

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El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó quue la cartera se encuentra revisando la posibilidad de modificar las edades incluidas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, tras la muerte de un menor de 12 años en una encerrona en San Bernardo.

Tras este hecho, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que pide al Presidente José Antonio Kast estudiar una rebaja en la edad de responsabilidad penal adolescente, desde los 14 a los 13 años.

Al ser consultado sobre este tema, Rabat replicó que "lo primero es que hoy día existe en el Senado de la República un proyecto de ley que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente de manera bastante relevante, básicamente aumentando la pena para los jóvenes que cometen delitos extremadamente graves, eso está esperando una votación en la Sala del Senado para avanzar en su discusión en particular".

"Nosotros lo que hemos planteado es que pueda estudiarse también una modificación a lo que es la edad para considerarse capaz de cometer delitos, es decir, de enfrentar la responsabilidad penal como adulto, es una cuestión seria que debe analizarse también con mirada de reinserción y por lo tanto es un conjunto de antecedentes que estamos en este momento analizando, tanto en la Dirección Jurídica como en la División de Reinserción del Ministerio de Justicia", añadió.

Estas palabras se suman a las del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien calificó como "indispensable" para el país debatir esta opción.

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