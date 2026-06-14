Diputada PC advierte que megarreforma del Gobierno puede "hipotecar el país por 25 años"

La diputada y jefa de la bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, manifestó su preocupación por los alcances de la denominada megarreforma que impulsa el Gobierno.

En entrevista con Radio Nuevo Mundo, la parlamentaria alertó que la premura y el contenido de la norma comprometen la estabilidad financiera de las próximas décadas.

"Ojo que por la presentación de esta iniciativa podrían estar hipotecando el futuro del país por 25 años", sentenció la legisladora, subrayando que los efectos de estas medidas se extenderán mucho más allá del actual periodo gubernamental.

Condiciones para el respaldo legislativo

Serrano indicó que desde el PC han sido claros: la disposición para ayudar a las familias afectadas por las catástrofes es total, pero no aceptarán que se utilice la urgencia social para tramitar cambios al sistema de impuestos que consideran regresivos.

"Nosotros dijimos al ministro (de la Segpres) José García Ruminot: separen el proyecto. Y si separan el proyecto, nosotros no teníamos ningún problema en hacer una ley especial para la reconstrucción", explicó la parlamentaria, enfatizando que, bajo el formato actual, "nuestros votos no iban a estar a favor para una reforma tributaria".

La parlamentaria Daniela Serrano exige al Ejecutivo dividir la iniciativa legal para facilitar su despacho. (FOTO: ATON)

Críticas a la matriz impositiva y rol del Estado

Para la jefa de bancada, el discurso del Ejecutivo no coincide con la realidad técnica de la propuesta.

Serrano cuestionó las declaraciones de las autoridades que intentan minimizar el impacto de la iniciativa, calificándola como un cambio de paradigma que beneficia principalmente al gran capital a través de la reintegración y la invariabilidad tributaria.

"Estuve escuchando hace unos días atrás al ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz, que seguía insistiendo que esto no era una reforma tributaria, pero es una de las reformas tributarias más agresivas que hemos vivido, sobre todo desde el retorno a la democracia", denunció la parlamentaria.

Colectividad oficialista evalúa recurrir ante el Tribunal Constitucional tras el debate en el Senado. (FOTO: ATON)

Asimismo, expresó sus reparos respecto a los mecanismos de compensación para empresas que enfrenten dificultades con permisos ambientales. Según su análisis, el diseño del proyecto desvirtúa la función pública en favor de intereses particulares: "nos estamos transformando en un inversionista estatal para los privados", señaló.

Finalmente, Serrano adelantó que, de no mediar cambios sustanciales durante su paso por el Senado, diversas fuerzas de oposición y oficialismo crítico no descartan recurrir al Tribunal Constitucional para frenar lo que consideran un retroceso en la equidad tributaria del país.