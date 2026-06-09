Vodanovic: La megarreforma es una receta que va a matar al enfermo

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS), cuestionó duramente la megarreforma del Gobierno y señaló que su diseño no garantiza los recursos y pone en riesgo la estabilidad financiera del país.

En El Primer Café de Cooperativa, la parlamentaria aseguró que el proyecto de Reconstrucción Nacional "está mal formulado, no tiene financiamiento y nos pone en una situación deficitaria al menos por 10 años. El país no va a resistir aquello".

"Hay consenso en que queremos crecimiento económico, todos queremos que el país crezca, pero la receta que se está aplicando va a terminar matando al enfermo. El mundo no funciona como una planilla Excel recortando derechos a la salud ni quitándole los derechos de la educación a las personas", enfatizó la timonel socialista.

En una postura similar, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, subrayó que la "posición común es no aprobar la idea de legislar (la iniciativa) porque significa validar que se pueda mantener la rebaja de impuesto a las grandes empresas con las políticas sociales de beneficio a los damnificados".

"Quienes van a pagar la cuenta, a propósito del menor ingreso a los municipios, son los más vulnerables, los que más necesitan que haya políticas a nivel de Estado en el espacio municipal. Sin embargo, nada de eso es argumento que haga conmover, por razones humanitarias por último, a los sectores que postulan, partiendo por el Gobierno, este llamado megaproyecto", complementó.

"No estamos haciendo una revolución neoliberal"

Desde el oficialismo, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) respondió a Vodanovic y aseguró que "la receta que está tomando el ministro Jorge Quiroz es la que aplicó el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y también el Presidente Ricardo Lagos".

"Esa receta es estatuto de inversión extranjera, impuesto corporativo competitivo y una permisología mucho más expedita, no lo que tenemos hoy día. No estamos haciendo una revolución neoliberal, aquí estamos volviendo a lo que a Chile le funcionó, con lo que Chile creció más que el mundo", aseveró el legislador.

Finalmente, la senadora María José Gatica (RN) abogó por que el proyecto "salga lo más redondo posible. La apertura debe existir, así como en otros Gobiernos ha existido apertura de poder conversar con la oposición, o por lo menos con una oposición dialogante de que quiere que esto avance".

"Llegar, forzar y querer aprobar (la megarreforma) por un solo voto genera fricción en la ciudadanía y una oposición fuerte. Sin embargo, si podemos sumar más partes a este proyecto, eso también va a ayudar a que esto repercuta de buena manera en las personas", concluyó.