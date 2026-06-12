Ignacio Walker: Las acusaciones constitucionales han degradado la política

El exministro Ignacio Walker (ex-DC) lamentó en Cooperativa que la gran cantidad de acusaciones constitucionales discutidas en el Parlamento durante los últimos gobiernos dan cuenta de una "degradación de la política" en nuestro país.

En El Primer Café, el otrora canciller relevó que la nueva acción contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau se da en medio de "improperios y descalificaciones" hacia la Administración Boric que han sido la tónica -hasta ahora- del mandato del Presidente Kast, lo que "se explica, creo yo, porque pasamos de un gobierno de una izquierda dura -por así decirlo- a una derecha dura".

En cuanto al libelo en cuestión, ingresado por partidos oficialistas más el PDG, Walker reflexionó: "Lo que estamos viendo en materia de acusaciones constitucionales es una degradación de la política: hubo nueve acusaciones constitucionales en el gobierno anterior y ocho desde la izquierda en el (segundo) gobierno de Sebastián Piñera. O sea, 17 acusaciones en ocho años".

"Este uso y abuso de un recurso absolutamente extremo como la acusación constitucional es inaceptable", remató.

Para el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD), este escenario "tiene todo que ver con la crisis de nuestro sistema político", apuntando que a estas alturas, toda Administración sabe que, al finalizar su periodo, "va a terminar en minoría, y todos sus ministros van a ser acusados por el siguiente gobierno para tratar de echarle la culpa al anterior".

Por ende, cree que al continuar en esta línea "nunca vamos a solucionar los problemas, incluidos los de crecimiento económico, porque para hacerlo requieren de acuerdos transversales (...) Llevamos cuatro gobiernos creciendo al 2%, y la única forma de crecer es ponernos de acuerdo, (pero) si cada vez vamos subiendo más la temperatura y los costos de gobernar, esto se va a hacer imposible".

Cristián Monckeberg: "No creo que esto tenga vuelta"

Desde la vereda oficialista, el también exministro Cristián Monckeberg (RN), cuyo partido dio libertad de acción a su militancia en el libelo contra Grau, reafirmó que "la acusación constitucional dejó de ser la herramienta límite dentro de toda una cadena de mecanismos de fiscalización que existen en el Congreso".

"Coincido en que su utilización es intensa y dejó de ser una medida de última ratio. Ahora, no creo que eso tenga vuelta: habría que cambiar el sistema político y hacer transformaciones más profundas", advirtió el extimonel de RN.

Por otro lado, fustigó que el texto en discusión demuestra que los argumentos en estos procesos han dejado de ser jurídicos: "'El gobierno anterior lo hizo mal en materia económica y hay argumentos suficientes como para señalar políticamente que lo hicieron mal, entonces usaremos esta herramienta'", arguyó Monckeberg, aunque de todos modos ve como "lo más seguro que se va a aprobar".

Volviendo a la idea de revertir esta tendencia de acusar a ministros, la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, planteó: "Así como el dicho de 'quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra', la pregunta acá es: ¿Quién va a lanzar la última piedra? ¿Qué sector político le pondrá coto a esta situación? Y es muy difícil (saberlo) porque van cambiando las Presidencias y coaliciones".

No obstante, respaldó el texto en contra de Grau, instando a "no confundirse y decir que esta es simplemente una pelea política de quién es el culpable de qué, sino que más bien es sincerar una situación para, a partir de eso, tener un diagnóstico correcto y construir las políticas requeridas para salir adelante".