Las Condes: Incendio dejó a una mujer lesionada y sus dos mascotas fallecidas

Un incendio ocurrido en un tercer piso de un departamento ubicado en la esquina de Gertrudis Echeñique con Renato Sánchez, en la comuna de Las Condes, dejó a una mujer con lesiones en las vías aéreas por inhalación de humo y a dos de sus mascotas fallecidas.

"A la llegada al lugar, Bomberos se percató que el departamento estaba completamente en llamas y se procedió de inmediato a evacuar el edificio, a la residente del departamento, e inició las labores de extinción del departamento, las cuales permitieron que el fuego no se propagara a los departamentos laterales o al piso inferior, y tampoco a la techumbre del edificio, que era uno de los grandes riesgos que tenía esta emergencia", informó Gonzalo Rudolfi, teniente primero de la 14A Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

"El fuego comenzó en una de las habitaciones. Una mujer que vivía con sus mascotas en el departamento, al momento de hacer la revisión, lamentablemente dos de las mascotas de esta residente estaban fallecidas", agregó el voluntario.

La propietaria, sin embargo, logró rescatar a otras dos mascotas desde el departamento, antes de ser asistida por personal médico. Fue trasladada hasta un centro asistencial y, tras ser asistida, se encuentra fuera de riesgo vital.

Si bien las causas exactas están siendo investigadas por el Departamento de Investigación de Incendios, la hipótesis principal es un cortocircuito originado en una de las habitaciones de la vivienda.