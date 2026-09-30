Seguridad: comités de senadores de oposición se desmarcaron de acuerdo anunciado por Araya

Los comités de senadores de la oposición se desmarcaron este miércoles de la fórmula acordada entre el Gobierno y un grupo de parlamentarios en el Palacio de Cerro Castillo para impulsar una nueva reforma de seguridad.

En esa línea, exigieron el retiro inmediato y sin condiciones de la propuesta presentada en agosto por La Moneda, cuestionando que la redacción de un texto alternativo se utilice como "moneda de cambio".

El rechazo opositor se da pese a que el Presidente José Antonio Kast —motivado por el asesinato del cabo segundo de Carabineros Cristopher Aguilera— lideró un desayuno de más de dos horas con legisladores para destrabar la agenda del sector.

En la cita se consensuó que el Ejecutivo retiraría su propuesta inicial una vez que se ingrese una nueva iniciativa impulsada por integrantes de la Comisión de Constitución.

Al finalizar el desayuno, el presidente de dicha comisión, el senador Pedro Araya (PPD), detalló que "en materia de reforma constitucional se contemplarían (en la nueva propuesta) tres ejes: el primero es establecer a nivel constitucional la condena al crimen organizado y se le daría un tratamiento similar al que tiene el terrorismo".

Añadió que "en segundo lugar, (la iniciativa va a) dotar a Gendarmería de la posibilidad de segregar en los distintos penales a las personas que están privadas de libertad, atendida la peligrosidad que tienen; y el tercer punto, en materia de estado de excepción constitucional, se acordó que se van a mantener los actuales estados de excepción y, respecto al estado de emergencia, se van a hacer algunas precisiones de carácter conceptual para aclarar que puede operar en caso de seguridad pública".

"No se van a poder interceptar comunicaciones telefónicas salvo que sean por orden judicial", precisó el parlamentario.

"No cuentan con el respaldo del Socialismo Democrático", dice Castro



Sin embargo, desde el resto del Socialismo Democrático marcaron un drástico distanciamiento de las conversaciones lideradas por La Moneda.

El senador Juan Luis Castro (Partido Socialista) fustigó la estrategia del Ejecutivo y remarcó que "el retiro de esa reforma se ha pedido sin condicionamiento alguno; es una exigencia".

"Cuando acá se inicia un proceso inconsulto de redactar otra propuesta alternativa que se coloca como moneda de cambio para el retiro de la anterior, nosotros no hemos participado de dicho proceso y quienes hayan participado no cuentan con el respaldo del Socialismo Democrático, para que lo digamos con total claridad", aseveró el parlamentario.

"Mansplaining": Tenso cruce en la Comisión de Constitución

La falta de consulta previa abrió un duro flanco al interior de la Comisión de Constitución del Senado. La presidenta del PS e integrante de la instancia legislativa, la senadora Paulina Vodanovic, acusó haber quedado fuera de la redacción del texto y protagonizó un acalorado intercambio con el timonel del Partido Republicano, el senador Arturo Squella.

"Conocí el texto ayer en la tarde, un texto en el que no participé y en el que nadie tuvo la gentileza de invitarme, y está muy bien que así sea. Lo que no está bien, queridos colegas, es que públicamente se señale lo contrario", reclamó Vodanovic.

Ante la réplica de Squella —quien sostuvo que la bancada socialista manejaba la misma información que el resto—, la timonel del PS fue categórica: "Eso se llama mansplaining. Significa que usted interpreta y habla por mí, y eso no corresponde".

"Nos llama la atención": Interpelación del Ejecutivo

Frente a las críticas opositores que sostienen que el Gobierno no requiere nuevas herramientas constitucionales para combatir el crimen organizado, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, salió al paso para cuestionar la postura del sector.

"Reformas constitucionales se hacen todo el tiempo: el cambio de Gendarmería de Chile desde Justicia a Seguridad es una reforma constitucional. La misma senadora Vodanovic presentó una propuesta constitucional en esta materia sobre segmentación penitenciaria. Nos llama la atención que la misma gente que ha presentado propuestas constitucionales ahora diga que no es necesario", reprochó el titular de la cartera.