Gobierno y parlamentarios acuerdan tres ejes para reforma de seguridad

La Moneda alcanzó un acuerdo con parlamentarios para impulsar una nueva reforma de seguridad, tras un desayuno que se realizó este miércoles en Cerro Castillo y se extendió por más de dos horas.

La propuesta contempla tres ejes para su tramitación en el Congreso, según detalló el senador Pedro Araya (PPD), presidente de la Comisión de Constitución.

Crimen organizado y facultades para Gendarmería

"En materia de reforma constitucional se contemplarían tres ejes: el primero es establecer a nivel constitucional la condena al crimen organizado y se le daría un tratamiento similar al que tiene el terrorismo", sostuvo.

Araya añadió que "en segundo lugar, dotar a Gendarmería de la posibilidad de segregar en los distintos penales a las personas que están privadas de libertad, atendida la peligrosidad que tienen; y el tercer punto, en materia de estado de excepción constitucional se acordó que se van a mantener los actuales estados de excepción y respecto al estado de emergencia se van a hacer algunas precisiones de carácter conceptual para aclarar que puede operar en caso de seguridad pública".

"No se van a poder interceptar comunicaciones telefónicas salvo que sean por orden judicial", precisó el parlamentario.

Respecto del retiro de la reforma actual, se confirmó que se concretará una vez que ingrese al Congreso el nuevo texto presentado por los senadores.

Molestia en el PS

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, descartó haber sido parte de estas conversaciones y aseguró haber solamente recibido -hace semanas- un mensaje de WhatsApp con algunas ideas.

Ante esta situación, el diputado César Valenzuela recalcó que "yo acabo de hablar con la presidenta del Partido Socialista y me confirma que ella no ha participado ni en la discusión ni ha adherido a ningún proyecto de ley ni a ninguna propuesta en la materia".

"Por lo tanto, los mensajes de WhatsApp o los llamados que se hacen por la prensa en ningún caso constituyen un diálogo necesario para efectos de poder llevar adelante una propuesta", agregó.

El parlamentario insistió en que "su reforma ya fracasó, no sacan nada con seguir ocultándolo. Hay que ponerse colorado una vez y por lo tanto el gobierno tiene que retirar esa reforma si efectivamente está convencido que tenemos que abordar los problemas de seguridad y no seguir alargando una muerte que ya está anunciada hace bastante tiempo".