Arrau descartó que retirar la reforma de seguridad implique una "derrota"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, descartó que el posible retiro de la reforma constitucional de seguridad, dando paso al ingreso de un nuevo texto al Congreso, pueda significar una "derrota" para el Gobierno de José Antonio Kast.

Ayer lunes, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, confirmó la apertura del Ejecutivo a bajar su propuesta inicial, que generó un fuerte rechazo en la oposición y dividió al oficialismo por un eventual presidencialismo excesivo, al contener medidas como un nuevo estado de excepción de 120 días renovables sin autorización del Congreso.

Por lo pronto, ha trascendido que una nueva reforma estaría suscrita por Squella y sus colegas de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Pedro Araya (PPD) y Andrés Longton (RN), además de incorporar una iniciativa de la senadora Paulina Vodanovic (PS) relativa a segregación penitenciaria.

Arrau, que ha mantenido conversaciones con aquellos parlamentarios en las últimas semanas, señaló este martes que "como hemos dicho, no nos enamoramos de una redacción particular; lo que nos interesa es tener las herramientas, una mayor segregación y segmentación penitenciaria por parte de Gendarmería, y más herramientas para el combate al crimen organizado".

En ese sentido, "estamos viendo cuál es el mejor camino: si es que se potencia una posible indicación o un posible texto ingresado por los senadores. Eso implicaría quizás algún retiro, pero estamos a la espera de esa propuesta".

Dado que ha dialogado en esta línea con senadores de oposición, el ministro dijo esperar que "se destrabe el espacio y podamos avanzar en otros proyectos tan importantes que estamos empujando", insistiendo en el llamado a la unidad del Gobierno a raíz de la muerte del cabo segundo de Carabineros Cristopher Aguilera.

La autoridad pidió "aunar voluntades y botar ciertas diferencias que hay, en pos de que tengamos mejores herramientas para el combate del crimen organizado, Reglas de Uso de la Fuerza, y tantas otras cosas que pueden cambiar el combate a las organizaciones grandes, como también de que nuestras policías tengan mejores herramientas y medios para pararse mejor en la calle y defender mejor a la ciudadanía".

Finalmente, consultado sobre si retirar la reforma original significaría un fracaso para el Gobierno, Arrau relevó: "Avanzar en cualquier ley que le haga bien a Chile en seguridad por supuesto que no es una derrota. Creo que hay que superar esas cosas políticas en pos de tener mejores herramientas para dar más seguridad a los chilenos".