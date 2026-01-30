Monckeberg: RN está dispuesta a que el proyecto de Sala Cuna salga adelante

El estancamiento del proyecto de Sala Cuna Universal se tomó el debate político en el último capítulo de la temporada de El Primer Café, luego de que el Gobierno acusara esta semana a la UDI de trabar la discusión mediante "maniobras dilatorias", impidiendo así el despacho de la iniciativa en el actual período.

Para el exministro Cristián Monckeberg, extimonel de Renovación Nacional (RN), el bloqueo resulta inesperado, dado que en su sector existiría disposición para avanzar, y apeló al ejemplo de la Pensión Garantizada Universal (PGU) para demostrar que los créditos de las políticas públicas suelen ser compartidos entre quien las aprueba y quien las implementa.

"Yo hablo desde mi carácter de militante y de vinculación con mi partido, RN, y, por lo tanto, ahí obtengo información. En la comisión política hay una disposición a que este proyecto salga adelante (...) Había avances para que se produjera un cierto grado de acuerdo, porque además se lleva mucho tiempo esperando. Entiendo que no hay una opinión unánime en torno a que el proyecto sea malo y haya que bajarlo en la actual oposición. Al revés, hay disposición a avanzar", dijo el otrora secretario de Estado.

Monckeberg afirmó que, como en la PGU -aprobada al final del segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022)-, "el punto es de todos, porque el Presidente la aprueba, la saca adelante y la implementa el Gobierno que viene. En esto va a pasar exactamente lo mismo".

Finalmente, el exlíder de RN instó a que las dudas del equipo económico del Presidente electo, José Antonio Kast, no dilaten el proceso más allá del mes entrante: "Aquí ya entra un tercer factor, que es el factor del nuevo Gobierno y de las dudas del ministro de Hacienda, de las lucas y de los recursos, que a lo mejor los angustia un tanto para saber si van a poder cumplir o no, que los lleva a repensar, pero ojalá que ese repensar no pase del mes de febrero, que es más que suficiente para poderlo repensar y decir quizás algún ajuste".

Ignacio Walker: "Pura mezquindad"

Por su parte, el excanciller Ignacio Walker (independiente) desestimó las críticas de la UDI sobre una supuesta "premura" en la tramitación y acusó un cálculo político para negar un triunfo al Gobierno saliente.

"¿Cómo apurada, si lleva 20 años? Existe un consenso técnico completo. Hemos visto cartas, columnas en días pasados, muy transversales, con fuerte componente técnico de expertos, en que dicen que el tema de la sala cuna, desde el punto de vista técnico, está resuelto. Entonces, este es un tema político, y aquí el Gobierno entrante, los partidos triunfantes y el Presidente electo se niegan a darle un crédito a este Gobierno", fustigó el otrora militante y timonel de la Democracia Cristiana.

"El Gobierno del Presidente Boric incluso estuvo dispuesto a que fuera el próximo Gobierno el que promulgara esta ley. Ahí hay bastante generosidad, así como hay mezquindad del otro lado", subrayó Walker.

Eyzaguirre: Un precedente para la futura oposición

En tanto, el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) advirtió que la actitud de la actual oposición definirá el tono de las relaciones políticas a partir de marzo.

"Aquí se juega bastante de lo que va a ser el espíritu del próximo Gobierno en el futuro (...) Si la última acción de la actual oposición va a ser trabar un proyecto que se cae de maduro, el precedente que esto va a generar en términos de buscar colaboraciones de la futura oposición es pésimo", alertó el economista.

"Realmente llamo a todo el mundo político a que busquen los últimos esfuerzos por sacar esto adelante. Sería una gran cosa. Por último, que lo firmen los dos (Kast y Boric), si a mí no me importa quién se lleve los honores", sentenció.

La acusación de "bajada de línea" desde el Congreso

Desde el Congreso, el senador Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio) fue más allá y responsabilizó directamente a la estrategia del Presidente electo y su futuro equipo económico.

"Mi impresión es que José Antonio Kast, el Presidente electo, le baja la línea a Chile Vamos, que tiene la mayoría en el Senado para poder viabilizar este acuerdo, en términos de decir: 'Esperen, esperen, esperen un poquito; quiero revisar bien los detalles, tengo algunas diferencias', no se sabe bien en qué puntos, y más bien quiere, una vez que asuma el Gobierno, me imagino, está pensando en indicaciones, no sé si una indicación sustitutiva para partir todo de nuevo o indicaciones puntuales. Pero para mí es claro: hay una bajada de línea a la UDI concretamente", denunció.

Latorre vinculó este freno a los planes de ajuste del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz: "Como ha dicho que él va a insistir en un recorte significativo de recursos fiscales, entonces, me imagino que por ahí va la cosa en términos de querer frenar esto y tramitarlo ya cuando asuma el Gobierno de Kast el 11 de marzo", concluyó el expresidente del FA.