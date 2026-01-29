Galilea responde a La Moneda por Sala Cuna Universal: "No veo mala fe en nadie"

El senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, se refirió a la dilación que el proyecto de ley de Sala Cuna Universal tuvo en el Congreso, y afirmó que "este tipo de problemas ocurren cuando proyectos tan importantes quedan para el último segundo".

La iniciativa, una de las más importantes para el Gobierno de Boric y que se esperaba ser despachada antes de las vacaciones legislativas de febrero, no será tramitada esta semana en la Comisión de Educación de la Cámara Alta -según acusó el Ejecutivo- por decisión del senador UDI Javier Macaya, que preside la instancia.

La decisión gremialista tomó por sorpresa a La Moneda, que afirmó que se llegó a un entendimiento con Chile Vamos y Demócratas para legislar el proyecto en las últimas semanas de la Administración Boric.

En este contexto, Galilea señaló: "Yo creo que este tipo de problemas ocurren cuando proyectos tan importantes quedan para el último segundo, en que quedan algunas dudas sin resolver. Y eso hace que, naturalmente, parlamentarios, Gobierno y oposición discutan en un clima de nerviosismo y desencuentro que no queda bien. (Era) imposible sacar, en dos sesiones y en la última semana legislativa, un tema tan importante".

Sobre las presuntas dudas latentes en la tramitación del proyecto de Sala Cuna, el timonel RN afirmó que "todos querían revisar y volver a revisar los cálculos económicos, de si esta contribución de 0,3 puntos de cotización efectivamente era lo suficiente para asegurar la dotación de un servicio de sala cuna universal para todos los empleados del país".

"Existía también temas de redacción nunca enteramente resueltos respecto de hasta dónde llegaban y cuál eran las obligaciones del empleador: ¿solo pagar o había algún otro tipo de obligación? Ahí había una discusión que no quedó nunca enteramente zanjada en las redacciones y en los borradores que iban y venían. Y eso finalmente hace que un proyecto, que de verdad creo que conceptualmente es deseado por oposición y también por el Gobierno y el oficialismo, no haya alcanzado a ver la luz", sostuvo.

"Yo no veo mala fe en nadie"

Galilea descartó que la dilación en la tramitación del proyecto se haya dado por "mala fe" por parte de su sector: "Yo no veo mala fe en nadie. Simplemente hay dudas no resueltas y espero que la buena voluntad se mantenga, dado que el futuro Gobierno de José Antonio Kast tiene también dentro de sus propósitos sacar adelante la Sala Cuna Universal".

"Si no fue ahora (el despacho del proyecto de ley) esta última semana -y dudo que ocurra eso la primera semana de marzo-, bueno, en marzo o abril ojalá que sea de los proyectos prioritarios, porque yo en lo personal considero indispensable que el país cuente con esa herramienta legal, que es necesaria para los niños y es un acto de justicia para las mujeres", afirmó el timonel RN.

"Yo mismo, que termino mi periodo senatorial en marzo, me hubiera encantado colgarme una medallita de decir 'bueno, sacamos este proyecto adelante'. Pero entiendo, y entendí, que hubo cosas que todavía no estaban 100% claras más allá de la buena voluntad de los actores que estaban trabajando esto", subrayó.

"Lo que me parece que no ocurrió debidamente durante esos meses es un intercambio fecundo de redacciones, de disipar dudas que todavía podían existir, para que llegado enero esto fuera muy, muy expedito. Ya existía finalmente, por parte de todos los expertos que trabajan en este tipo de proyectos, los totales consensos y claridades para poder avanzar. Creo que ahí es donde nos pillaron los tiempos", opinó Galilea.