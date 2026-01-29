Gobierno defiende financiamiento de Sala Cuna Universal y acusa contradicción de la oposición

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, respondió a las críticas de la oposición respecto al financiamiento del proyecto de Sala Cuna Universal.

Esto luego de que el proyecto no fuera puesto en tabla esta semana, obligando a votar la iniciativa para la reapertura del Congreso, por lo que su promulgación recaerá en el futuro Gobierno de José Antonio Kast.

La Moneda acusó a la UDI de usar "maniobras dilatorias" para que el proyecto no alcanzara a ser visado por la administración de Gabriel Boric, sin embargo, desde la UDI apuntaron a que la iniciativa no tenía claro su financiamiento.

Hoy recogió el guante Macarena Lobos, quien apuntó a una contradicción desde la oposición porque, dijo, "por una parte se plantea el tema del desfinanciamiento; por otra, se nos había propuesto que esto fuera totalmente de cargo del Estado. Habíamos logrado un consenso respecto al financiamiento, que era de carácter mixto".

La titular de la Segpres señaló, citando declaraciones del presidente del Partido Republicano y senador electo, Arturo Squella, que existe disposición para alcanzar un acuerdo durante la primera semana de marzo.

No obstante, una vez retomada la actividad legislativa, sólo habrá cinco días de trabajo parlamentario antes del cambio de mando.