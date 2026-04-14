"No tendrán nuestros votos": PDG advierte al Gobierno por falta de diálogo sobre ley miscelánea

El diputado Juan Marcelo Valenzuela, jefe de la bancada del Partido de la Gente (PDG) en la Cámara, advirtió al Gobierno del Presidente José Antonio Kast que, sin negociación previa y sin ajustes a medidas que el partido rechaza de plano, la denominada "Ley Miscelánea" no contará con sus votos.

"Si me pretenden pasar una ley macedonia donde me quieren pasar de contrabando eso, por ningún motivo van a tener nuestros votos. De ninguna manera", afirmó el parlamentario en conversación con El Diario de Cooperativa.

Sin diálogo con la bancada

El diputado denunció que hasta ahora nadie del Ejecutivo se ha acercado formalmente a conversar con el PDG sobre el contenido de la iniciativa.

"Solo nos hemos enterado por la prensa de algunos titulares en general, de algunas medidas que no necesariamente nos parecen las mejores", señaló.

Consultado sobre si ha existido algún trabajo prelegislativo con los subsecretarios a cargo de la negociación política, Valenzuela fue tajante: "No los conozco. Eso no ha existido con los ministros".

Respecto de Franco Parisi, líder del PDG, el diputado indicó que el contacto desde el Ejecutivo también ha sido insuficiente porque "lo único que han intentado es contactarlo técnicos. Lo mínimo que Franco se merece es que pueda conversar con los ministros".

La línea roja: la gratuidad

Entre las medidas que el PDG rechaza sin margen de negociación figura la eliminación de la gratuidad universitaria para personas mayores de 30 años.

"Nos parece una pésima idea y prácticamente un ataque directo a la clase media. Para nosotros es imposible aprobar eso", dijo Valenzuela.

El jefe de bancada precisó que su sector sí está disponible para conversar, pero con condiciones concretas sobre la mesa.

La primera es la reinstalación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) en un formato renovado, orientado a que las empresas reinviertan utilidades en Chile. "No pague impuesto con las utilidades que usted va a reinvertir, pero hágala aquí en Chile, pues, y contráteme gente", explicó.

La segunda condición es la devolución del IVA a medicamentos y pañales. "Para que la gente tenga más disponible en el bolsillo y los pueda volver a gastar en consumo", justificó.

Sobre la rebaja a la tasa de impuesto corporativo que el Gobierno evalúa incluir en el paquete, Valenzuela expresó que "si el objetivo es crecer y dinamizar la economía, la rebaja corporativa no sé si es la mejor herramienta. Podría tener efecto recién en cuatro o cinco años".

Un llamado político de fondo

Más allá de los detalles técnicos, el diputado emplazó al Ejecutivo a ampliar su base de diálogo. "Franco Parisi y el Partido de la Gente representa un 20% de la población chilena. Son 2.600.000 personas que hoy día están golpeadas. Venga a conversar con el resto de las fuerzas políticas", planteó.

"Si solo depende el éxito de nuestro gobierno de si nosotros pasamos esta ley macedonia, no sé si es el mejor camino. Mire cuatro años para atrás", finalizó.