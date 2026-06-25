Oposición prepara indicaciones y posible arremetida en el TC ante avance de megarreforma

Tras la aprobación en el Senado de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, la oposición se encuentra analizando sus futuros pasos para enfrentar los aspectos que no les gustan de esta iniciativa.

Los secretarios generales de la DC, Alejandra Krauss; el Partido Comunista, Bárbara Figueroa; y el Partido Socialista, Arturo Barrios, cuestionaron la postura del oficialismo, asegurando que "así no se construye democracia ni diálogo".

Ante esta situación, preparan indicaciones a la reforma, además de no descartar recurrir al Tribunal Constitucional.

La iniciativa será discutida en particular en las comisiones de Trabajo, Medioambiente y Hacienda de la Cámara Alta, y se definió un plazo hasta el 6 de julio para la presentación de indicaciones.