Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago18.3°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Política | Agenda legislativa

Oposición prepara indicaciones y posible arremetida en el TC ante avance de megarreforma

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los secretarios generales de la DC, el PC y el PS criticaron la postura del oficialismo, asegurando que "así no se construye democracia ni diálogo".

Oposición prepara indicaciones y posible arremetida en el TC ante avance de megarreforma
 ATON (referencial)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras la aprobación en el Senado de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, la oposición se encuentra analizando sus futuros pasos para enfrentar los aspectos que no les gustan de esta iniciativa.

Los secretarios generales de la DC, Alejandra Krauss; el Partido Comunista, Bárbara Figueroa; y el Partido Socialista, Arturo Barrios, cuestionaron la postura del oficialismo, asegurando que "así no se construye democracia ni diálogo".

Ante esta situación, preparan indicaciones a la reforma, además de no descartar recurrir al Tribunal Constitucional.

La iniciativa será discutida en particular en las comisiones de Trabajo, Medioambiente y Hacienda de la Cámara Alta, y se definió un plazo hasta el 6 de julio para la presentación de indicaciones.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada