CPC descarta que la economía chilena crezca más allá de 1,5% este año

En conversación con El Diario de Cooperativa, la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, analizó este jueves el complejo panorama macroeconómico del país tras la publicación del último Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central.

La líder de la principal patronal chilena sinceró las bajas expectativas del gran empresariado para el cierre de este periodo anual.

"El ajuste que hizo el Banco Central en sus proyecciones para el año en su conjunto no sorprende. Nosotros dos días antes siempre hacemos publicaciones de nuestras proyecciones económicas y también apuntábamos a que se ve muy difícil que el crecimiento económico de este año esté por encima de 1,5%", adelantó la timonel de la CPC.

Jiménez atribuyó este estancamiento a "una serie de factores —y eso es lo que venimos relevando hace ya mucho tiempo— que va desde una abrumadora permisología que hace más difícil sacar adelante proyectos de inversión, de costos de contratación que son elevados y, por lo tanto, también tiene una repercusión en el mercado laboral; de falta de competitividad tributaria con impuestos que han crecido sostenidamente en el tiempo".

Inercia económica

Frente a las consultas sobre el optimismo inicial del mercado tras los últimos comicios presidenciales y la instalación en La Moneda de la Administración del Presidente José Antonio Kast, la dirigenta gremial explicó que las expectativas políticas se topan de frente con la realidad técnica de los ciclos económicos.

"Los movimientos en la economía tienen cierta inercia. Por eso yo digo que esta desaceleración que ya se venía sintiendo hoy día se materializa en números que son parte de un proceso largo. Acá lo que hay que mirar es cómo cambian las perspectivas hacia adelante y cómo eso genera confianza para volver a retomar negocios, proyectos de inversión, atraer también recursos para el desarrollo de los sectores", señaló Jiménez.

En ese sentido, afirmó que "lo que uno puede observar positivamente es que muchos más proyectos ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; que el catastro de la incorporación de bienes de capital también da cuenta de que hay más proyectos disponibles para desarrollarse, pero evidentemente esto toma tiempo".

Sin embargo, advirtió que "no hay ninguna posibilidad de que simplemente ante un cambio de mirada, un cambio de Gobierno, esto gatille de la noche a la mañana cambios estructurales".

Rebajas impositivas: "Los efectos son inciertos, pero la dirección no"

Respecto del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, la líder de la CPC abordó las dudas de algunos sectores políticos respecto del impacto real que tienen los incentivos fiscales en la reactivación de la inversión.

"Se ha discutido mucho por parte de distintos sectores cuánto impacta una rebaja tributaria en el crecimiento económico y se dice que los efectos son inciertos. Sí, claro, los efectos son inciertos, pero la dirección no. Todo lo que se conoce, experiencia nacional e internacional, literatura, da cuenta de que una rebaja tributaria es un impulso al crecimiento económico, a la inversión, y, por tanto, también tiene un efecto en el empleo", sostuvo Jiménez, instando a que las decisiones legislativas se sustenten en "un debate basado en evidencia, basado en números".

En esa misma línea, defendió la propuesta de fijar invariabilidad impositiva como "una buena señal".

"Hasta hace 10 años teníamos el DL 600, que era una propuesta de invariabilidad pero acotada al mundo de la inversión extranjera. Acá lo que se dice es que se le otorgaría a inversión nacional y extranjera. Yo creo que los parámetros son perfectamente discutibles: los años, los umbrales mínimos, pero lo cierto es que parece haber sido una mala decisión haber eliminado en su momento la invariabilidad. Pensábamos que éramos un país que ya daba las garantías suficientes, y lo cierto es que en estos 10 años hemos visto alzas tributarias, intentos de modificaciones constitucionales, estallido social", opinó la dirigenta.

"Para cualquier inversionista —y así lo han constatado los números— la necesidad de mayor certeza y seguridad en algunos parámetros al menos es parte de la toma de decisiones al momento de invertir en nuestro país. En ese sentido, yo creo que los parámetros pueden ser discutidos, pero la medida yo creo que es apropiada", agregó.

"Matiz" sobre la Sala Cuna Universal

Finalmente, la representante de los empresarios abordó la reactivación del proyecto de ley de Sala Cuna Universal, valorando que se busque corregir el actual Artículo 203 del Código del Trabajo por el perjuicio que ha causado en la contratación de mujeres, aunque instaló un "matiz" conceptual sobre el uso de recursos estatales para su financiamiento.

"El matiz que tenemos es que este es un proyecto de ley de carácter laboral. Lo que se buscaba siempre es facilitar la participación laboral de las mujeres madres. El hecho de hacerlo universal cambia de alguna manera un poco la perspectiva que tiene este proyecto de ley y pasa a ser más bien de cuidado en edad temprana, lo cual ciertamente debiera financiarse como una política social, una política pública. O sea, se aleja un poco de lo que es la contratación en el mercado formal", apuntó.

Pese a este reparo, destacó que la fórmula busque no elevar los costos de contratación, los cuales —según datos ministeriales citados por Jiménez— proyectan un incremento del 15% para los próximos cuatro años debido a las reformas acumuladas.