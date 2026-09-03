Hacienda le pidió la renuncia a la directora de Aduanas tras crítico informe de Contraloría

El Ministerio de Hacienda solicitó la renuncia inmediata a la directora nacional del Servicio Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, tras una demoledora auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) que dejó al descubierto deficiencias en los procesos de fiscalización, fallas de ciberseguridad y pérdida de trazabilidad en el control de mercancías que ingresan al país.

Arriaza lideraba la institución desde agosto de 2022, habiendo llegado a la jefatura a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), e incluso había sido renovada en agosto de 2025 para un nuevo mandato de tres años.

No obstante, las lapidarias conclusiones del órgano de control precipitaron la decisión de Hacienda de descabezar el servicio, cuya subrogancia quedará transitoriamente en manos de la actual subdirectora jurídica, María Jazmín Rodríguez.

Mientras se designa a la nueva jefatura oficial, la subdirectora jurídica del organismo, María Jazmín Rodríguez, asumirá la dirección temporal. (FOTO: ATON)

Informe de Contraloría que detonó la salida

La decisión ministerial se sustenta en el Informe Final N°599, una fiscalización que examinó las operaciones aduaneras realizadas a lo largo de 2024 y antecedentes de 2025.

La investigación abarcó el funcionamiento de los sistemas de Declaración de Ingreso, Selectividad, Denuncias, Cargos y Reclamos, así como el desempeño de los equipos escáner institucionales.

Entre las anomalías más complejas que costaron el cargo a la directiva, la auditoría confirmó que 25 contenedores que habían sido seleccionados para aforo físico abandonaron las zonas primarias sin que se les practicara la debida inspección, además de registrarse importaciones de alto riesgo que no fueron fiscalizadas.

Brechas de seguridad, sumarios y crisis institucional

El documento del ente de control consignó un conjunto de vulnerabilidades operativas y digitales que comprometen la seguridad fronteriza e institucional.

La auditoría destapó severas deficiencias de control, entre ellas que 25 contenedores con orden de revisión física salieron sin ser fiscalizados. (FOTO: ATON)

Al detallar las irregularidades, la Contraloría denunció la existencia de "declaraciones de importación que no fueron seleccionadas para revisión pese a cumplir criterios de riesgo; fotografías de escáneres compartidas por WhatsApp desde teléfonos personales; servidores obsoletos; problemas en la trazabilidad de evidencias relacionadas con armas y municiones, y vulnerabilidades en sistemas informáticos de uso institucional".

Frente a la gravedad de los antecedentes levantados, la CGR instruyó al Servicio Nacional de Aduanas la apertura de sumarios y procedimientos disciplinarios con el fin de determinar las responsabilidades administrativas correspondientes.

La solicitud de renuncia de Alejandra Arriaza marca la primera y principal repercusión institucional ante la crisis provocada por el dictamen contralor.