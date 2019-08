Este jueves, la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga compartió en Instagram un video de las grabaciones de su cuestionado matinal "Renace tu mañana", donde aparece bailando. Varios usuarios la criticaron y la calificaron de "ridícula", a lo que la jefa comunal UDI respondió en varios mensajes: "No sé qué es más ridículo, bailar o insultar a alguien que no conoces", "No siga lo que no le agrada, contradictorio, no?" y más. Barriga dijo que graba el programa en "horario laboral, porque trabajo 24/7".

