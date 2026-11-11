Gobierno entregó al Congreso los decretos de rebaja de condena

El Ministerio de Justicia entregó este miércoles a la Comisión de Constitución del Senado los decretos que redujeron las penas de personas condenadas por abuso sexual o violación de menores de edad.

Un funcionario de la cartera entregó los documentos a la secretaría de la comisión mientras los senadores sesionaban.

El presidente de la comisión, Vlado Mirosevic, señaló que los senadores analizarán si corresponde mantener los decretos en reserva.

El Gobierno tenía prevista la entrega de 56 decretos. Hasta el momento no se ha precisado cuántos recibió la comisión este miércoles.

Fiscalía y Contraloría también solicitaron antecedentes

La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte solicitó los decretos en el marco de la investigación por eventual prevaricación que abrió tras una denuncia de los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS). El Ministerio Público busca esclarecer si se cometió algún delito al conceder las rebajas.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, señaló el martes que la Fiscalía había dado a su cartera siete días hábiles para responder y que, a esa fecha, el plazo seguía vigente. Respecto de la Contraloría General de la República, que también fiscaliza las rebajas, aseguró que el ministerio ya había respondido al organismo.

Rabat atribuyó la demora en la entrega de los decretos a la recopilación de antecedentes y a la necesidad de resguardar los datos personales que contienen. Añadió que la cartera tenía cerca de 50 solicitudes de información del Congreso sobre la materia.

La Moneda respaldó a Rabat ante la posible acusación constitucional

La noche del martes, el Presidente José Antonio Kast se reunió en Cerro Castillo con los presidentes de los partidos oficialistas para abordar la defensa de Rabat ante la acusación constitucional que prepara la oposición. El Mandatario ya había ratificado su respaldo al ministro y asumido la responsabilidad política por las rebajas.

Al término de la reunión, el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, adelantó que Justicia entregaría los decretos el miércoles y afirmó que "el apoyo al ministro Rabat es indiscutible". También expresó su confianza en que los partidos oficialistas respaldarán al titular de Justicia si la oposición presenta la acusación.