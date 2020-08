Chile Vamos apoya denuncia contra Hugo Gutiérrez en la Comisión de Ética

Las bancadas de Chile Vamos confirmaron que apoyarán la acción impulsada por el diputado RN Camilo Morán, quien llevará al comunista Hugo Gutiérrez a la Comisión de Ética de la Cámara Baja por intentar eludir el control de una patrulla de la Armada de Iquique, como muestra un video filtrado el fin de semana.

"Creo que hay argumentos de sobra: el diputado denuesta la función parlamentaria con su actuar. Cuando en comunas como Maipú, Cerro Navia y Colina pedimos mayor fiscalización para que la gente no se aglomere, el diputado Hugo Gutiérrez hace todo lo contrario", arguyó Morán.

En tanto, el diputado Renzo Trissotti (UDI), quien representa a la Región de Tarapacá -igual que Gutiérrez- planteó que "nadie puede estar por sobre la ley, y cuesta comprender que, estando autorizado para circular, falte el respeto a quienes sólo están cumpliendo con su trabajo".

"Queda demostrado que el discurso de igualdad y dignidad es sólo un panfleto más del Partido Comunista", añadió el gremialista.

Fallo pendiente del TC

Sobre el proceso en la Cámara, el integrante de la Comisión de Ética Juan Luis Castro (PS) adelantó que "las pruebas documentales van a ser muy importantes, porque hay versiones contrapuestas al haber tanta diferencia de criterio entre la versión de la Marina y la versión del diputado".

En ese sentido, podrían surgir "otras pruebas documentales o visuales o auditivas que pudieran ayudar a clarificar, porque es un tema difícil", dijo el socialista.

Por otro lado, cabe recordar que a esta polémica de Gutiérrez le precede otra que se generó cuando subió a redes sociales imágenes infantiles donde se muestra balazos contra el Presidente Sebastián Piñera, por las que parlamentarios gremialistas pidieron su destitución del cargo al Tribunal Constitucional.

En esa línea, el diputado Castro explicó que "cuando hay un parlamentario que está en la justicia ordinaria, el criterio que hemos adoptado en la Comisión de Ética es esperar al fallo ordinario -ya sea de la Justicia o del Tribunal Constitucional- antes del fallo ético, porque éste último no debiera incidir en ninguna de las causas de los tribunales que estén juzgando al mismo imputado".

En paralelo, la Armada derivó los antecedentes del control a la Fiscalía de Iquique, aunque no está claro si el diputado podría ser sancionado por su respuesta a los funcionarios.

PC tilda la polémica de "provocación"

En tanto, desde el Partido Comunista mantienen el respaldo a su militante, al igual que su hipótesis de que la fiscalización y la filtración de su registro implican una especie de persecución contra Gutiérrez, según expresó el secretario general del conglomerado, Lautaro Carmona.

"Todo se enmarca casi en una provocación. El diputado en todo momento se identificó, asumió quién era él, incluso explicó en qué actividades andaba. A mí lo que me sorprende no es el hecho, no es el intercambio, sino esta construcción de -entre comillas- casualidades para poner el tema de Hugo Gutiérrez en el centro", reflexionó.

Un Diputado puede circular sin ningún otro permiso más q la credencial de Diputado si va a realizar actividades relacionadas con el cargo, pero en este caso el Diputado iba con la familia a una actividad donde no era necesaria su presencia. La igualdad ante la Ley rige para todos pic.twitter.com/EQ3ADSwwvo — Chile Transparente (@Ch_Transparente) August 10, 2020

Mientras que la Armada aseguró que el actuar de su personal "se ajustó a la normativa", y el propio ministro de Defensa, Mario Desbordes, también lo apoyó. Hoy Chile Transparente aclaró que un diputado sí puede circular sin ningún otro permiso más que su credencial si va a realizar actividades relacionadas a su cargo.

Sin embargo, la entidad agregó en Twitter que en este caso el parlamentario iba acompañado de su familia de vuelta de una actividad donde no era necesaria su presencia.