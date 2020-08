Partido Comunista defiende a Gutiérrez y pide aclarar filtración de video

El Partido Comunista cuestionó las circunstancias que llevaron a la filtración del registro de un control al diputado Hugo Gutiérrez en Iquique, por el que está siendo acusado de intentar eludir la fiscalización del personal de la Armada.

El conglomerado respalda a su militante mediante un comunicado, y considera que es "necesario aclarar por qué la Armada entregó este video de cámara Pro a conocimiento público por vías no regulares".

"Está claro que el diputado no se negó al control, que se realizó en un estacionamiento privado, donde se encontraba de regreso de una actividad territorial propia del cargo. Si se aduce que trató de evadir un control debió ser denunciado a la justicia", arguye el escrito.

Por otro lado, recuerda que el lunes pasado el legislador entrevistó a ex infantes de Marina que detallaron supuestos "malos manejos" en la Armada, por lo que agrega que "es de esperar que esta entrega pública de un video que no recoge además toda la realidad del control realizado, no sea una respuesta a ese programa de denuncia".

Además, el partido refuta los dichos de Mario Desbordes, quien respaldó el actuar de los efectivos, enfatizando que "debiera quedar claro también el trato que se dio a la familia del diputado, que de ninguna manera fue deferente, como afirma el ministro de Defensa".

"Demandamos total claridad sobre el proceder de los funcionarios de la Armada", concluye el documento.