Diputada FA está hospitalizada "delicada, pero estable"

A través de un comunicado, el equipo de la diputada Francisca Bello informó que la parlamentaria "actualmente se encuentra hospitalizada" y su estado es "delicado, pero estable".

"En este momento, nuestra principal preocupación es Francisca y su recuperación. Por esta razón, queremos pedir respeto, tranquilidad y comprensión, tanto para ella como para su familia y sus seres queridos", agregó el texto.

Psicóloga y militante del Frente Amplio, Bello ejerce su segundo período como diputada por el distrito 6 de la Región de Valparaíso, que incluye comunas como San Felipe, Quilpué, Los Andes, Olmué, Quillota, Quintero, Villa Alemana y Zapallar.

En julio pasado, la parlamentaria había hecho un llamado a donar sangre, revelando que "tras una intervención médica recibí transfusiones de sangre", luego de que enero revelara un diagnóstico de cáncer cervicouterino.