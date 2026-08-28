Oficialismo apunta al sector construcción como factor clave para reactivar el empleo

Ante las altas cifras de desempleo, parlamentarios oficialistas apuntaron al sector de la construcción como una posible solución para avanzar en una reactivación del empleo a la espera de resultados a mediano y largo plazo de la megarreforma.

En El Primer Café, el diputado republicano Luis Sánchez planteó que "tal como dice el ministro Quiroz esto es lento, lamentablemente construir, levantar, mejorar la economía es mucho más complejo y difícil que echarla abajo y eso lo hemos visto en la realidad de cómo ha sido la historia reciente de nuestro país".

"¿Qué se puede hacer en el corto plazo? Lo que suele funcionar mejor es cuando tú generas incentivos a la construcción, hablando desde lo práctico y lo concreto, y ahí están los incentivos que se han propuesto, los últimos cambios al Fogaes para acceder a créditos hipotecarios y dinamizar un poquito más la industria inmobiliaria. Eso es directa e indirectamente generar empleo", dijo.

El diputado Eduardo Cretton (UDI) añadió que "está claro que tenemos un problema con el tema del empleo, no son buenas noticias las que conocimos hoy día, porque vuelve a subir el desempleo, y yo creo que acá varios concuerdan en que los efectos del proyecto de Reconstrucción Nacional se van a empezar a notar en mediano y largo plazo".

"Es necesario empezar a apurar un paquete respecto de obras públicas, porque lo más rápido para generar empleo todos sabemos que es la construcción y obviamente sabemos que hay estrechez fiscal, pero nosotros apuntamos a que la poca plata que tengamos la destinemos a obras públicas, por ejemplo a vivienda", sentenció.

En la oposición, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, reflexionó: "Son temas que quisiéramos que pudieran tener una resolución más rápida. Lo que se habló durante la megarreforma y todas esas promesas que se hicieron, que dijimos que no eran efectivas, ahora se corroboran. Es evidente que esto era un proyecto a largo plazo y que no va a implementarse rápido, y en consecuencia las políticas públicas tienen que tomarse pensando en lo que está ocurriendo, en la alta tasa de cesantía que tenemos".

"Veo políticas públicas bien contradictorias en este sentido. En mi región, en el Maule, donde la tasa de cesantía es superior a la tasa nacional, donde las mujeres tienen un porcentaje mucho mayor, se adoptan medidas como terminar con el programa de mujeres rurales. Entonces no se condice el diagnóstico, la realidad, con la medida y yo creo que ahí tenemos un problema", cuestionó.

Finalmente, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) aseveró que "se hizo pensar que estas cosas iban a dar resultado inmediato y ahora estamos viendo las consecuencias, porque la economía y el empleo difícilmente se van a levantar rápidamente. Algo van a levantar porque en parte vamos a dar vuelta un ciclo minero que estuvo muy mal, porque las grandes compañías estaban en mantención".

"Lamento no dar mejores noticias, pero yo no creo que hayan cosas de resultado lento (...) muchas herramientas para salir rápido de una situación mediocre económicamente no las hay. Ahora, yo tengo mis dudas sobre si la megarreforma sea la solución, incluso para el mediano y largo plazo, pero de que no va a resultar en el corto plazo, eso es claro", sostuvo.