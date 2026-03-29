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Tópicos: País | Política | Cámara Baja

Diputado Olivares oficiará a escuela diferencial de Recoleta por cartel contra la tortura

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"La lucha contra los torturadores es una obligación", dice el trabajo realizado presuntamente en el recinto educacional, algo que el diputado PDG calificó de "violencia, ideología y adoctrinamiento".

Desde el Partido Republicano también se sumaron a las críticas, advirtiendo una posible vulneración a los derechos de estudiantes.

Diputado Olivares oficiará a escuela diferencial de Recoleta por cartel contra la tortura
 X/ATON

“La utilización de espacios educativos para instalar visiones políticas en menores no solo es inaceptable, sino que constituye una grave vulneración a su libertad y a su proceso formativo", criticó Olivares.

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El diputado Javier Olivares acusó "violencia, ideología y adoctrinamiento" en la Escuela Diferencial Santa Teresa de Ávila, comuna de Recoleta, debido a un cartel que presuntamente realizaron estudiantes del recinto, por lo que anunció un oficio para aclarar la situación.

"La lucha contra los torturadores es una obligación", dice el escrito, realizado sobre una tela y con letras de lana, acompañado de tres figuras en la parte inferior.

A través de su cuenta de X, el parlamentario arremetió contra este cartel, afirmando que se trata de "violencia, ideología y adoctrinamiento dentro de un establecimiento educacional".

"La utilización de espacios educativos para instalar visiones políticas en menores no solo es inaceptable, sino que constituye una grave vulneración a su libertad y a su proceso formativo. Quienes tienen la responsabilidad de educar no pueden transformarse en agentes de influencia ideológica dentro de las aulas", cuestionó el diputado.

Frente a esto, anunció que "a primera hora de este lunes oficiaremos a los estamentos estatales encargados de velar por la no vulneración de estos derechos. No toleraremos este tipo de violencia ni el adoctrinamiento en nuestros establecimientos educacionales".

Republicanos se sumó a las críticas

A estos cuestionamientos se sumó la diputada Javiera Rodríguez (Republicanos), quien advirtió que los establecimientos educacionales no pueden transformarse en "espacios de adoctrinamiento ni en plataformas para promover visiones partidarias".

Debido a eso, anunció que presentará un oficio ante la Contraloría General de la República, con el fin de que se investigue la situación y se adopten medidas si corresponde.

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