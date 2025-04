Gaspar Rivas y Eric Aedo no renunciarán a vicepresidencias de la Cámara Baja

Los vicepresidentes de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC) y Gaspar Rivas (independiente), confirmaron este martes que no renunciarán a la mesa directiva, pese a que este 15 de abril era la fecha límite para dejar el cargo, según el acuerdo administrativo suscrito entre el oficialismo, la Democracia Cristiana y parlamentarios independientes.

De acuerdo al mismo pacto, la presidencia debía ser sucedida por el Frente Amplio y la diputada Camila Rojas, sin embargo, tras dos votaciones consecutivas y un empate, asumió como presidente el diputado José Miguel Castro (RN).

Todo esto, en marco de la salida adelantada de la diputada Karol Cariola (PC) de la mesa, presionada por la filtración de conversaciones privadas con la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler.

Ante la elección, el escenario político cambió en la Cámara, por lo que Aedo y Rivas confirmaron que no dejarán la vicepresidencia.

"Nosotros no vamos a renunciar. Las complicaciones que puede tener la oposición no nos compete. No tiene nada que ver con nosotros, no tenemos un acuerdo con ellos", señaló Aedo, y aseguró que "no hay incomodidad en el oficialismo en que nosotros nos quedemos".

En línea similar, Rivas afirmó que "no existe y no ha existido un acuerdo con Chile Vamos ni con la derecha. Por lo tanto, la definición que se ha tomado en conjunto es que mientras no se salga de esta situación de empate o incertidumbre vamos a permanecer en la vicepresidencia. Es una decisión colectiva".

Asimismo, agregó que "siempre la derecha va a tener la posibilidad del uso de los reglamentos, que en este caso es una censura a toda la mesa".

Oposición descarta censura a la mesa

Lo anterior, hace alusión a la acción que podría tomar la derecha de censurar la mesa, sin embargo, esta no puede censurar solo a los vicepresidentes, por lo que afectaría a José Miguel Castro. De todas formas, ya fue descartado desde la oposición.

"Generar una censura a la mesa es falta de realismo político. La llegada del presidente de la Cámara fue una cuestión bastante circunstancial, casi a la suerte, literalmente, y arriesgar a perderla me parecería un error", dijo la diputada Camila Flores (RN).

"No está en discusión y nos vamos a incurrir en esa posibilidad", aseveró Henry Leal (UDI), y les pidió a Rivas y Aedo que "sean caballeros y esperamos que cumplan y presenten su renuncia lo antes posible".

"Trabajar con la gente que tengo al lado"

Por su parte, el presidente de la corporación afirmó que "ya estoy trabajando con los actuales vicepresidentes y lo que estamos haciendo en este momento es la instalación de la presidencia, donde tenemos que normalmente juntarnos con los vicepresidente, ya lo he hecho, nos juntamos con ministra Segpres (Macarena Lobos)".

"En el lugar que me encuentro ahora, como presidente de la Cámara, voy a obviar lo que me parece bien o mal. Lo que tengo que hacer es trabajar con la gente que tengo al lado. Yo preferiría trabajar con alguien de mi colectividad, pero si tengo que hacerlo con alguien de al frente lo voy hacer, y bien", enfatizó.