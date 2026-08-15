"Ley Descansa en Paz": Lanzan proyecto que busca frenar cobros e intereses tras muerte de una persona

La diputada del Partido Republicano Macarena Santelices presentó un proyecto, denominado "Ley Descansa en Paz", que busca frenar los cobros que continúan acumulándose luego del fallecimiento de una persona.

La iniciativa contempla una nueva regla a la Ley N°19.496 sobre protección de los consumidores y apunta a contratos de tracto sucesivo o ejecución continuada, como servicios básicos, telecomunicaciones, TAG, televisión de pago y plataformas de suscripción.

Contempla que, una vez fallecido el titular, las empresas deberán adoptar medidas necesarias para evitar que se sigan generando cobros, intereses, multas o recargos que tengan su origen en la falta de adecuación del contrato por parte del proveedor.

También propone que los cobros generados después de la fecha de fallecimiento, cuando sean atribuibles a esa inacción de la compañía, no podrán hacerse valer contra la sucesión del causante.

La propuesta establece que los proveedores deberán entregar un plazo razonable a quienes acrediten su calidad de herederos o representación legal para pedir el término, transferencia o regularización del contrato debido a que, según indicó la parlamentaria, la normativa actual permite que se deriven cobros que siguen aumentando mientras los familiares realizan los trámites correspondientes.

De esta manera, el proyecto planta una obligación de mayor diligencia para los proveedores y una protección específica frente a cobros posteriores que no correspondan a servicios efectivamente prestados.