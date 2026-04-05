Parisi y expulsión de Contreras de la bancada PDG: "Ha faltado al 25% de las sesiones"

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, abordó la expulsión del diputado Cristián Contreras, conocido como "Doctor File", de la bancada de la colectividad, apuntando a constantes inasistencias.

En conversación con "Mesa Central" de Canal 13, Parisi precisó que la decisión fue tomada en una votación interna de los propios integrantes de la bancada y afirmó que la medida no fue debido al controvertido paquete de proyectos que presentó Contreras, sino que a problemas externos sobre "cómo se tiene que actuar".

"El diputado Contreras ha faltado un 25% de las sesiones", afirmó el líder PDG, apuntando a que "ser diputado es un cargo espectacular: Te pagan por el desgaste del auto, la gasolina, el teléfono, los asesores, oficina, comida y, si te quedas en la noche, te pagan el hotel. Y, ¿me vas a decir que no pudo bajar diez pisos para votar?".

Parisi detalló que el parlamentario no asistió a dos sesiones "extremadamente importantes" durante las cuales "se vio el proyecto de compensación del kerosene y la gasolina para los taxistas y colectiveros. Cuando ocurren esas cosas en el PDG, decimos: 'con la gente no se jode' y llegamos hasta ahí".

"Cuando nos tocan a la gente, la clase media, al que trabaja en Uber, al taxista, al colectivero, al minero, hasta ahí no más llegamos", remató.