Steinert no asiste a comisión investigadora que sesiona a horas del plazo fatal para presentar una AC

La comisión especial investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados encargada de revisar las actuaciones de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert confirmó la inasistencia de la otrora autoridad a la sesión programada para este lunes a las 19:30 horas.

El objetivo de la instancia parlamentaria es indagar las decisiones adoptadas durante los 69 días de gestión de la ex secretaria de Estado, a raíz de un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que determinó un presunto exceso de atribuciones al solicitar antecedentes reservados a la Policía de Investigaciones (PDI).

La no comparecencia de la exministra aceleró los plazos políticos y legales de la oposición, considerando que este martes a las 23:59 horas vence el plazo de tres meses desde su salida del gabinete para interponer una acusación constitucional (AC) en su contra.

Trinidad Steinert dejó su cargo de ministra el 19 de mayo tras apenas 69 días en funciones, en medio de cuestionamientos políticos y un temprano ajuste de gabinete. (Foto: ATON)

Coordinación ante el vencimiento del plazo

Tras constatarse la ausencia de Steinert, los diputados integrantes de la comisión iniciaron coordinaciones transversales para definir la viabilidad jurídica y política del libelo.

"Sabemos que estamos contra el tiempo. Creo que el no venir sería un agravante bastante importante y podría inclinar la balanza (a favor de presentar el libelo). La acusación la tenemos muy cerca de una redacción, porque es una infracción a la ley constatada por la Contraloría General de la República", afirmó el diputado Patricio Pinilla (Democracia Cristiana).

El legislador aclaró, sin embargo, que "el hecho de presentarla o no (la AC), la oportunidad y la viabilidad jurídica dependen también de las conversaciones que tengamos con el resto de los diputados".

En paralelo, desde distintos sectores de la oposición y del oficialismo se evalúan alternativas complementarias si no se logran consolidar las firmas o los votos requeridos antes del término del plazo constitucional.

El diputado Bernardo Salinas (Independiente-Partido Comunista) señaló que "la acusación constitucional claro que es viable. Incluso (lo es) una acusación a través del Ministerio Público".

"Todas las alternativas están arriba de la mesa. Lo importante: en la tarde nos vamos a reunir y vamos a determinar cuáles son las próximas acciones a seguir", sostuvo el parlamentario.

Gobierno: Acusar a Steinert sería "un exceso"

Por su parte, desde el Gobierno, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, desestimó la oportunidad de promover un juicio político en paralelo al trabajo indagatorio de la corporación.

En opinión del jefe de gabinete y exsenador, "existiendo una comisión investigadora —en lo personal y habiendo participado muchos años en el Congreso—, el tema de la acusación constitucional me parecería un exceso mientras está abierta esta instancia de investigación".

El 2 de julio, el biministro Alvarado (a la izquierda en la imagen) restó dramatismo al dictamen de la Contraloría sobre Steinert, señalando: "Todos los ministros podemos cometer algún tipo de error". (Foto: ATON)

La comisión investigadora está compuesta por 13 parlamentarios y es presidida por el diputado Raúl Leiva (Partido Socialista).