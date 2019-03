Supuestos vetos del Frente Amplio: Timonel DC promete "resistencia absoluta"

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, comentó en Cooperativa la decisión que debe tomar su partido sobre el candidato a la presidencia de la Cámara de Diputados, y afirmó que "nadie va a tomar una decisión pensando en lo que opinan otras bancadas"; esto tras conocerse supuestos vetos del Frente Amplio al nombre de Matías Walker denunciados por él mismo.

A los que me han preguntado y manifestado su apoyo: le pedí a mi bancada no presentar mi nombre como candidato a Presidente de la @CamaraDiputados. No estoy disponible a entrar en una dinámica de vetos del FA a través de los medios. Siempre defenderé la autonomía del @PDC_Chile — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) 14 de marzo de 2019

Conforme el acuerdo administrativo de la oposición, el diputado Gabriel Silber debía encabezar la testera de la Cámara Baja, pero se frustró su postulación luego de que un correo electrónico anónimo lo acusara de violencia intrafamiliar y agresiones físicas a su ex esposa, Cristina Orellana.

Para Chahín, "independientemente de si esto era verdad o era mentira, no iban a votar por él. Por lo tanto, a partir de este hecho generaron condiciones que hacían imposible su elección y, al final, la discusión iba a ser respecto de la carta, de Gabriel Silber, de por qué no se bajó; iba a terminar siendo responsable la Democracia Cristiana por insistir en su nombre y no quienes no iban a cumplir el acuerdo".

El ex diputado remarcó que "era absolutamente necesario despejar completamente el debate que se va a generar, y la investigación que se va a hacer a partir de la denuncia que hizo el diputado Silber respecto de este mail anónimo de la presidencia de la Cámara", pues "necesitamos tener gobernabilidad en la Cámara de Diputados".

"Ningún partido puede inmiscuirse"

Resuelto ello, y de cara a lo que viene, "no vamos a permitir que los grandes electores dentro de la decisión que tiene que tomar la bancada de la Democracia Cristiana sean parlamentarios de otras bancadas, sean otros partidos políticos, porque para eso mejor cerramos el partido y que tomen las decisiones otros", enfatizó el timonel de la DC.

"Eso sería renunciar a la política y al rol que tiene que cumplir un partido como el nuestro. Nadie en la bancada va a tomar una decisión pensando en lo que opinan parlamentarios de otras bancadas. Esa presión que puede existir va a ser absolutamente resistida por nuestro partido y por nuestra bancada, porque, de lo contrario, pierde razón de ser", insistió.

"Si es que perdemos la presidencia de la Cámara por el incumplimiento de ese acuerdo, por no respetar la palabra por parte de otros, que otros se hagan responsables de aquello, pero no responsabilicen a la Democracia Cristiana, porque nosotros no hemos cuestionado y no hemos vetado, ni siquiera hemos opinado del nombre de ningún parlamentario de los otros partidos. Ningún partido puede inmiscuirse en las decisiones que son propias y autónomas de otro partido", concluyó el ex parlamentario.