Caso Monsalve: suspenden preparación de juicio oral y fijan nueva fecha para marzo

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este lunes suspender y reagendar la audiencia de preparación del juicio oral en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, fijando la nueva instancia para el 3 de marzo de 2027.

La decisión se fundamentó en que la notificación procesal llegó a la defensa fuera de los plazos legales establecidos.

En la misma sesión judicial se revisaron las medidas cautelares de la exautoridad de Gobierno.

Tras el debate de las partes, el tribunal determinó que Monsalve permanezca bajo arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y con prohibición de acercarse a la víctima, en el marco de la investigación que enfrenta por presuntos delitos de violación y abuso sexual cometidos contra una funcionaria que se desempeñaba bajo su dependencia.

Previa a su entrada a la sala de audiencia, el otrora jefe de las policías aseveró estar tranquilo con el desarrollo del procedimiento judicial, insistió en su inocencia y manifestó mantener plena confianza en el trabajo técnico de su equipo defensor.

La respuesta de la parte querellante

Tras la sesión, la abogada querellante en la causa, María Elena Santibáñez, desestimó las declaraciones del exsubsecretario y afirmó que, "en general, en delitos sexuales la regla es que la inmensa mayoría de los imputados o acusados, incluso condenados por delitos sexuales, dicen que no han cometido los delitos".

"Nuestra aspiración es llegar lo más pronto posible a juicio oral, que esperamos sea, si se realiza ahora la audiencia de preparación de juicio oral, dentro de los próximos dos o tres meses", señaló la jurista.

Con esta resolución, la causa sumará una dilación adicional en un proceso penal que acumula casi dos años de tramitación. (FOTO: ATON)

En esta línea, señaló que han estado "preparando esto durante mucho tiempo, esto es un trabajo que ya lo veníamos haciendo desde que presentamos la primera acusación en diciembre del año pasado".

"Recordemos que ya se había cerrado y se había presentado acusación, así que estamos preparados para el juicio", puntualizó Santibáñez.

Testigos y peritajes presentados por la Fiscalía

De acuerdo con los datos aportados por el Ministerio Público, el libelo acusatorio cuenta con un amplio volumen probatorio para sustentar los cargos. La fiscalía incluyó un listado de 89 testigos, 106 pruebas documentales y 21 informes periciales.

Entre los convocados a declarar en el futuro juicio oral destacan diversas exautoridades gubernamentales del periodo respectivo, además del garzón del restaurante donde ocurrieron los hechos previos denunciados.

No obstante, dicho trabajador abandonó el país en marzo de 2025 y actualmente se mantendría inubicable para los intervinientes.