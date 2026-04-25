Cataldo rechazó críticas de Kast por alimentación escolar: "Devela un desconocimiento importante"

El exministro de Educación Nicolás Cataldo (PC) salió al paso de las críticas del Presidente José Antonio Kast, quien acusó a la Administración de Gabriel Boric de "quitar los alimentos a los niños cuando pagaban colaciones de millones de pesos".

La polémica surgió luego de que se conociera el oficio enviado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que incluía el reajuste de 42 programas y la potencial descontinuación de 15, entre ellos el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Educación.

"Hoy día dicen que van a cortar los alimentos de la Junaeb, ¿dónde han visto algo así? Es increíble lo que son capaces de decir; eso es no conocer Chile, es no conocer lo que es la Junaeb", dijo hoy el Mandatario, en el marco del Consejo General de RN.

"La alimentación escolar se entrega todos los días"

Más tarde, el exministro Cataldo rechazó el emplazamiento de Kast y sostuvo que el sistema se mantiene operativo de manera continua: "La alimentación escolar se entrega todos los días a más de 2,5 millones de estudiantes", indicó, junto con precisar que el servicio se garantiza mediante licitaciones con empresas proveedoras.

El otrora titular del Mineduc también cuestionó el origen de la polémica y la vinculó a decisiones del actual Ejecutivo: "Yo no logro entender la frase. Más bien, tiene que ver con salir al paso frente a lo que fue una desinteligencia", afirmó, aludiendo a propuestas que, según dijo, incluían eventuales modificaciones a programas como la alimentación escolar.

En materia de seguridad en establecimientos educacionales, Cataldo aseguró que las medidas impulsadas por el Gobierno son insuficientes y "hasta los mismos parlamentarios de oposición lo señalaron en la Comisión (de Educación)".

En contraste, el militante del PC defendió el enfoque aplicado durante la administración anterior, basado en una ley de convivencia escolar con una mirada integral. Según explicó, esta incluía acompañamiento, resolución colaborativa de conflictos y programas de bienestar socioemocional, e hizo un llamado a implementar este tipo de herramientas.