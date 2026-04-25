Kast arremete contra gestión de Boric y responde críticas por reforma: "Nos dejaron el país sin piso"

El Presidente José Antonio Kast endureció el tono en contra del Gobierno del exmandatario Gabriel Boric luego de que esta semana la oposición criticara la megarreforma y cuestionara los recortes planteados por su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En el marco del Consejo General de Renovación Nacional, Kast afirmó que en su administración "tenemos un norte claro, que es la calidad de vida de nuestros compatriotas. Necesitamos un Chile libre, ese Chile libre que estuvo en peligro cuando quisieron refundar Chile con un proyecto constitucional que nos terminó uniendo a todos para evitar que Chile cayera en esa ideología extrema que intentó imponer el gobierno anterior".

"Cuando uno mira lo que nos dejaron, no hay ninguna cifra donde ellos puedan decir que lo hicieron bien", continuó el Mandatario quien agregó: "¿Cómo les fue en el tema del empleo? Un desastre. ¿Cómo les fue en el crecimiento? Un desastre. ¿En educación? Un desastre. ¿En salud? Un desastre".

Aunque el Gobierno aclaró que no hay intenciones de suspender ninguna acción gubernamental, parlamentarios opositores manifestaron fuertes reparos por la posible afectación al Programa de Alimentación Escolar. (FOTO: ATON)

"Hoy día pontifican. No se demoraron ni dos meses y ya están pontificando", remarcó y puntualizó: "¿Podemos bajar aún más de lo que ellos dejaron al país? No hay más pisos en el subterráneo para bajar, si éramos una potencia en Sudamérica y nos dejaron destruidos".

Sobre las críticas a la reforma, el Presidente fustigó a la oposición afirmando que "vuelven con el típico slogan: 'esta reforma es para los ricos'. Pero si los únicos que se hicieron ricos fueron algunos de los amigos de ellos".

A juicio de Kast, la oposición hoy está dedicada a "buscar el detalle. Al ensañamiento, generalmente al ensañamiento político. Un detalle, hacen un escándalo. Otro detalle, hacen un escándalo".

Junaeb y eventuales recortes

La oposición lanzó una ofensiva el viernes luego de que se conociera el oficio enviado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que incluía el reajuste de 42 programas y la potencial descontinuación de 15, entre ellos el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Educación.

Kast manifestó que "hoy día dicen que van a cortar los alimentos de la Junaeb, ¿dónde han visto algo así? Es increíble lo que son capaces de decir; eso es no conocer Chile, es no conocer lo que es la Junaeb".

Kast justificó una "bala de plata" aplicada a la entidad alimentaria estudiantil, señalando que la condición anterior constituía un "desastre total". (FOTO: ATON)

"Pregúnteme por qué ocupamos una bala de plata en Junaeb, porque el desastre era total. Mire cómo funcionaba Junaeb, no eran capaces de entregar los útiles escolares hasta septiembre", añadió.

Asimismo emplazó a la administración de Boric afirmando que "ustedes les quitaron los alimentos a los niños cuando pagaban colaciones de millones de pesos; ustedes se quedaban con la plata".

"De verdad hay algunos que no tienen vergüenza", apuntó.

Oposición acusa "indolencia" y pide sesión especial

Desde la vereda contraria, las reacciones no se hicieron esperar. Parlamentarios del Frente Amplio, la Democracia Cristiana (DC) y el PPD cuestionaron no solo el fondo de los recortes, sino también la forma en que el Ejecutivo ha comunicado la medida.

La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, anunció que van "a citar a una sesión especial para que expliquen este tema de los recortes que evidentemente son de preocupación".

Según afirmó, con estas medidas "no solo vemos que se quiere beneficiar al 1% más rico de Chile, sino que también vemos que existe un peligro de que los niños más vulnerables de nuestro país se queden sin alimentación si es que ocurre que se quitan los recursos para la Junaeb, por ejemplo. A mí eso me parece gravísimo".

Desde el Frente Amplio, la diputada Carolina Tello anunció "una sesión especial para que expliquen este tema de los recortes que evidentemente son de preocupación". (FOTO: ATON)

Por su parte, el diputado Héctor Ulloa (Ind-PPD) dijo que le parece "de una total indolencia poner en duda la continuidad de programas tan sensibles como la alimentación escolar, el mejoramiento de vivienda y los cuidados paliativos en la atención primaria".

Mientras que su par democratacristiano Héctor Barría instó al Presidente Kast a no actuar como un "comentarista" de sus propios ministros.

En contraste con las críticas, desde el Partido Republicano respaldaron la revisión del gasto fiscal. El diputado Stephan Schubert valoró la instancia de auditoría y ajuste, señalando que evaluar los planes donde se invierten recursos públicos ha sido una propuesta histórica de su sector para garantizar la eficiencia del Estado.