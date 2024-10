Caso Cubillos genera crisis al interior de RN y Chile Vamos

Una evidente crisis se vive dentro de Renovación Nacional por las diferencias de criterio, ante las consecuencias que han dejado los cuestionamientos a los millonarios sueldos de Marcela Cubillos, en la Universidad San Sebastián, al interior de la principal coalición de derecha, Chile Vamos.

La polémica se inició esta mañana, cuando Evópoli comunicó que daría libertad de voto a sus militantes y adherentes en Las Condes, quitándole el respaldo a la candidata de la derecha por la comuna Marcela Cubillos Sigal (independiente).

A través de un comunicado, la colectividad presidida por Gloria Hutt argumentó que la coalición "no ha inscrito una candidatura para la elección de alcalde en la comuna de Las Condes", en relación a que la candidatura de la exministra es independiente.

La decisión no cayó muy bien en la directiva distrital y comunal de Renovación Nacional en Vitacura, quienes entregaron su apoyo a Cubillos y también dieron libertad de voto a sus militantes en la comuna, quitándole el apoyo a Camila Merino (Evopoli), quien va por la reelección.

Presidente RN Rodrigo Galilea desacreditó a directiva comunal

Sin embargo, lo anterior tampoco fue bien tomado al interior de Renovación Nacional y su timonel, Rodrigo Galilea, desacreditó la decisión de la dirigencia distrital y descartó la libertad de acción en Vitacura.

"Acá siempre pueden haber disputas por una u otra razón, pero hay que recordar que las directivas distritales no tienen la autorización para definir ni libertades de acción ni definir apoyos distintos a los que ha definido el partido en su consejo general", aseveró el senador.

En ese sentido, Galilea sostuvo que "quiero entender que esto es un mal entendido de lo que se puede o no se puede hacer por una directiva distrital".

"Lo definitivo, es que Camila Merino es la candidata RN en la comuna de Vitacura, y no tenemos ninguna duda que Marcela Cubillos Sigal es la candidata más apropiada para dirigir la comuna de Las Condes. Por lo tanto, mantenemos totalmente nuestro compromiso", afirmó.

En consecuencia de todo esto, el secretario comunal en Vitacura de RN, Arnau Sarra, decidió renunciar esta tarde acusando una "falta de respecto" de la directiva.

"Renuncio motivado por la pérdida de confianza, por seguir un camino que parece responder a intereses personales y políticos que no reflejan los compromisos que hemos adquirido", señaló en Sarra, según consignó Emol.

La decisión de Evópoli también fue rechazada por figuras de RN, como el senador Manuel José Ossandón, quien apuntó en Cooperativa que si bien no defiende a Cubillos, lo que estaba haciendo Evópoli "era lavarse las manos".

En tanto, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) explicó en El Primer Café que la decisión se tomó porque "hay incomodidad con la candidatura de Marcela Cubillos para muchos militantes".

Henry Leal asegura que UDI mantiene sus apoyos

Por otra parte, desde la directiva de la UDI han optado por no referirse al tema, pero el diputado Henry Leal (UDI) sostuvo que van a mantener los compromisos de respaldo.

"No me parece bien que en una alianza se estén produciendo descuelgues anticipadamente, yo creo que eso lo que trae es una reacción del partido distinto, RN también anunció que dará libertad de acción en Vitacura, y creo que ese no es el camino", planteó.

"Nuestra bancada de la UDI va a ser consistente con los respaldos. Esa es una decisión que toma la directiva y mientras no haya procedimientos, los apoyos se mantienen por parte nuestra", afirmó.

En tanto, desde el equipo de comunicaciones de Marcela Cubillos apuntaron a un problema interno de Chile Vamos, puesto que al inscribir su candidatura con firmas ciudadanas, siempre existe la libertad de acción de los partidos.