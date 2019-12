Cruz-Coke y conflicto por paridad de género: "Creo que vamos a llegar a acuerdo"

El diputado y jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, dijo confiar en que, finalmente, habrá acuerdo en Chile Vamos respecto a temas como paridad de género y cuotas en el proceso constituyente.

El conflicto ha ido escalando en el bloque gobernante, y al punto que la UDI resolvió "congelar" su participación. En el Congreso continúa la discusión sobre la asignación paritaria de escaños entre hombres y mujeres y el gremialismo ha concentrado sus críticas en el timonel RN, Mario Desbordes, a quien hoy, con modesto lirismo, el senador Iván Moreira calificó como "desbordado".

Esperamos superar los conflictos al interior de Chile Vamos siempre q no siga @desbordes y una minoría RN entregándole el respaldo a la oposición e izquierda para tengan mayoría vitalicia en el congreso.Las críticas hay que centrarlas en el desbordado Desborde y No en @gblumel — Ivan Moreira Barros (@ivanmoreirab) 25 de diciembre de 2019

Cruz-Coke criticó que en "el momento en que vamos a enfrentar un proceso tan históricamente relevante -como es un proceso constituyente- los políticos estén dando señales de conflicto interno o de pelea, de disconformidad respecto de lo que hacen los socios en vez de levantar un poquito la vista".

El ex ministro recogió, en este sentido, el llamado navideño del Presidente Sebastián Piñera a "buscar lo que nos une": "Lo que hace el Presidente es ponerse en esa posición porque la labor del Presidente va más allá de la coalición".

"Necesitamos que exista representación de las mujeres en la mayor promoción posible, (junto con) el tema de los pueblos originarios y de los independientes. Por ende, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo", señaló.

"No temerle a las mujeres"

Por su parte, el diputado DC Matías Walker recalcó que la propuesta de paridad es mayoritaria y que el único partido que se restó del todo es la UDI.

"Hago un llamado transversal, particularmente a la UDI, a no tenerle temor a las mujeres; a no tenerle temor a los pueblos originarios, a no tenerle temor a los independientes que pueden participar en igualdad de condiciones", dijo Walker.

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la paridad de género y las facilidades para que independientes participen en la elaboración de la nueva Constitución, se espera el Senado revise este proyecto el próximo 30 de diciembre.