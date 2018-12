José Antonio Kast divide a RN: Diputados "ya trabajan" para su candidatura

A cais tres años de las próximas elecciones presidenciales, en Renovación Nacional enfrentan ya una disyuntiva luego de que un grupo de diputados manifestara su apoyo a una eventual candidatura del ex parlamentario José Antonio Kast (Acción Republicana).

Así, mientras la directiva de Renovación Nacional enfatiza en la importancia de tener un precandidato propio, sus parlamentarios Harry Jürgensen, Camila Flores, Cristóbal Urruticoechea y Miguel Mellado ya han expresado públicamente su apoyo a Kast para las presidenciales de 2021.

"Estoy trabajando para eso", fue la expresión de Urruticoechea al ser consultado por La Tercera si está convencido de que Kast será el próximo Presidente de Chile. El diputado de RN afirmó que el movimiento Acción Republicana, que lidera el ex candidato, "no es un agente externo, y si José Antonio no participa en una primaria de Chile Vamos, sería un error de Chile Vamos".

A juicio del parlamentario, Kast "no es un factor de riesgo, es un referente para Chile Vamos, le hace bien a Chile Vamos; ni él ni su movimiento están fuera de Chile Vamos. La prueba más concreta de eso es que somos varios parlamentarios, de la Cámara y el Senado, que apoyamos al movimiento, que vemos en José Antonio un líder que le hace bien a la derecha y al país. Pensar que José Antonio Kast le hace mal a Chile Vamos o que es un agente externo que le provoca daño al gobierno es un error grave".

La polémica se incrementó luego de que el propio Presidente Sebastián Piñera manifestara que Kast "no es el camino para Chile", remarcando que su Gobierno está "apartado de los extremos".

La encrucijada

El presidente de RN, Mario Desbordes, salió al paso en El Mercurio remarcando que "habrá que optar entre apoyar la candidatura de José Antonio (Kast) y estar en RN".

Eso sí suavizó su discurso asegurando que sería "legítimo" que opten por apoyar a Kast, quien en las elecciones de 2017 obtuvo el 7,9 por ciento de los votos.

Desbordes enfatizó que "no hay permisos para hacer campaña por Kast. Eso hay que definirlo ahora. Ya nos ha pasado en RN que tenemos estas diferencias a la altura de las primarias y esta vez no va a pasar".

En RN suena como eventual carta presidencial el senador Francisco Chahuán, quien ayer en Cooperativa afirmó que "si José Antonio Kast quiere ser candidato, primero, tiene que competir conmigo".

Otro nombre que suena en RN es el de Manuel José Ossandón quien sostuvo a El Mercurio que "Kast está en una estrategia para existir. El Gobierno ha cometido el error de nombrarlo: Mientras más lo nombran, más existen".

"José Antonio Kast no es un peligro para ninguna candidatura", puntualizó el ex precandidato quien añadió que los diputados que apoyan al líder de Acción Republicana "cuando venga la reelección, se van a arrepentir porque se van a dar cuenta del error que están cometiendo".