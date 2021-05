Los partidos de Chile Vamos se "rearticulan" para que los "mínimos comunes" partan por casa

Tras la oscura semana que vivió el Gobierno ante la derrota en el Tribunal Constitucional (TC) por el tercer retiro del 10 por ciento, que generó un clima de máxima tensión política, el presidente de la UDI, el diputado Javier Macaya, anunció este martes "la rearticulación" de la coalición oficialista, Chile Vamos, con el objetivo de comenzar una nueva cooperación entre los partidos y el Ejecutivo.

"Buscamos tener participación. Chile Vamos es la coalición que le ha dado sustento al Gobierno y hemos definido hoy la rearticulación de la coalición", dijo el timonel gremialista en una rueda de prensa en el Congreso junto a sus pares de Renovación Nacional, el senador Rafael Prohens, y de Evópoli, el diputado Andrés Molina.

Anoche, la dirigencia de RN se reunió en La Moneda con diferentes ministros, entre otros personeros, con el objetivo de obtener un mayor protagonismo en las conversaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, con miras a sacar adelante lo que se ha denominado una agenda de "mínimos comunes" en materia económica y fortalecer las ayudas a las familias.

"Esta es una mesa que tiene tres patas, no dos, y Chile Vamos es parte importante de esa mesa. Si no estamos ahí, obviamente que la postura de Chile Vamos no va a ser todo lo colaborativa, sino que va a ser más bien poner nuestros puntos con la finalidad de que seamos escuchados", señaló Prohens.