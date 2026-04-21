Las condiciones del PDG para destrabar la megarreforma del Gobierno

Mientras el Gobierno negocia los votos restantes para lograr que avance en el Congreso la megarreforma con la que pretenden reactivar la economía, el Partido de la Gente (PDG) planteó sus "líneas rojas" para apoyar la idea de legislar de la iniciativa.

Sus demandas apuntan a medidas de alivio inmediato que, según la colectividad, el Ejecutivo no ha integrado de forma satisfactoria en las minutas previas.

Denisse Catalán, secretaria general de la colectividad, explicó en El Primer Café los puntos que la bancada ha puesto sobre la mesa en las reuniones con las autoridades de Hacienda.

"La bancada -detalló- ha puesto varios puntos sumamente interesantes respecto a lo que tiene que ver con el IVA a la canasta básica, el IVA a los medicamentos, también acerca del FUT para las empresas y, sobre todo, un acompañamiento a las PYMES".

Catalán remarcó la importancia de "cada una de estas medidas para que se puedan tener en consideración por parte del Gobierno y puedan ser también un alivio al bolsillo de la clase media".

Asimismo enfatizó en la necesidad de diferenciar entre los distintos tipos de contribuyentes, criticando la visión actual del Gobierno.

A su juicio, "no hay un apoyo real a las PYMES, no hay una distinción entre las grandes empresas y las PYMES. Lo que ha faltado en este Gobierno es que pueden ser muy expertos en el tema privado con grandes empresas, pero les falta un poco de realidad respecto a lo que viven las PYMES".

UDI acusa "obstruccionismo" y defiende el crecimiento

Desde la vereda opuesta, el diputado y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, defendió el espíritu de la iniciativa y acusó a los sectores que anuncian rechazo antes de leer el texto final de actuar de mala fe.

"Demuestra una actitud obstruccionista por parte de algunos sectores porque todavía ni siquiera conocemos el mensaje como para decir cuál es realmente la idea matriz. Yo estoy convencido de que la idea matriz es generar crecimiento económico y generar trabajo, que es lo que necesita nuestra clase media".

Cretton también se mostró abierto a discutir propuestas de otros sectores, como la del PDG. "Lo que ha planteado el Partido de la Gente de volver a reincorporar el FUT es una medida que nos parece a todas luces atingente, pero para eso necesitamos tener aprobada la idea de legislar siquiera", añadió.